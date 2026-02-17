Një aksident ka ndodhur sot në autostradën afër Prizrenit, ku si pasojë raportohet se janë lënduar disa persona.

Sipas pamjeve të shpërndara nga TV Prizreni, zjarrfikësit e njësisë në Prizren kanë intervenuar për të nxjerrë të lënduarit nga vetura.

Telegrafi ka kontaktuar me Policinë e Kosovës dhe aktualisht është në pritje të një informacioni zyrtar për rrethanat e aksidentit, numrin e të lënduarve dhe shkakun e ngjarjes.


Kronika e ZezëLajme