Aksident i rëndë në autostradë afër Prizrenit - intervenojnë zjarrfikësit
Një aksident ka ndodhur sot në autostradën afër Prizrenit, ku si pasojë raportohet se janë lënduar disa persona.
Sipas pamjeve të shpërndara nga TV Prizreni, zjarrfikësit e njësisë në Prizren kanë intervenuar për të nxjerrë të lënduarit nga vetura.
Telegrafi ka kontaktuar me Policinë e Kosovës dhe aktualisht është në pritje të një informacioni zyrtar për rrethanat e aksidentit, numrin e të lënduarve dhe shkakun e ngjarjes.
