Aksident i çuditshëm në Tajlandë, vetura përplaset me një grup të huajsh duke bërë që një karrocë të fluturojë – mrekullisht shpëtojnë të gjithë
Dy turistë australianë ishin midis të lënduarve në një aksident të çuditshëm me makinë në Tajlandë.
Pesë persona, përfshirë një amerikan dhe dy australianë, po ecnin pranë një dyqani masazhi në rrugën e dytë në Pattaya në orën 7.50 të mbrëmjes së të mërkurës, kur shoferi i një BMW 520d humbi kontrollin e makinës, e cila u kthye papritur mbrapsht dhe u ngjit në trotuar.
Pamjet shqetësuese treguan se shoferi ishte vetëm gjysmë brenda automjetit kur u nis, duke u përplasur me stafin e dyqanit të masazhit dhe kalimtarët, përfshirë një baba australian që shtynte djalin e tij në një karrocë fëmijësh.
Një person u kap nën rrotat e automjetit ndërsa ai u ndal brenda dyqanit të bagazheve ngjitur, transmeton Telegrafi.
Pesë viktimat - një australian 56-vjeçar, djali i tij dyvjeçar, një burrë amerikan 45-vjeçar dhe dy burra indianë - u dërguan me urgjencë në spitalin e Pattaya. Nuk u raportuan vdekje.
Nënkoloneli i policisë Suthiraphan Tapsri tha se shoferja femër, 57-vjeçarja Phannee Tan-ngam, sapo ishte përfshirë në një aksident të veçantë me një motoçikletë.
Tan-ngam pretendoi se ishte ulur në ulësen e shoferit me derën hapur ndërsa merrte patentën e shoferit për të shkëmbyer detaje, kur makina papritur u kthye mbrapsht.
"Ne inspektuam vendin e ngjarjes dhe zbuluam se kamerat e sigurisë nga një sallon masazhi e kapën qartë incidentin", tha ajo. /Telegrafi/