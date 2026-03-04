Ai rroi kokën për shkak të humbjes së flokëve - njerëzit u mahnitën me pamjen e re
Një burrë që po humbte flokët vendosi të ndërmarrë një ndryshim të madh dhe i rroi kokën.
Ai e ndau pamjen e re në rrjetet sociale dhe transformimi i tij mori shumë reagime pozitive - shumë njerëz thanë se tani duket deri në 30 vjet më i ri.
Në një postim të parë në Reddit ai ndau fotografi të flokëve të tij që po bëheshin më të hollë dhe tregoi se kishte bërë termin berberi.
Ai shkroi se kishte ardhur koha t’i merrte gjërat në dorë dhe të merrte vendimin vetë.
Disa ditë më vonë, ai publikoi rezultatet - foto para dhe pas rruajtjes. Në komentet shpjegoi se ia kishte besuar kokën një profesionisti, berberit të mikut të tij, dhe se për shkak të këshillave të shumta nuk do të prekte mjekrën.
Fotografitë tërhoqën shumë vëmendje: postimi mori rreth 22 mijë pëlqime dhe 1200 komente.
Postimi u shpërnda në një forum të madh që mbështet burrat që pranojnë humbjen e flokëve dhe promovon idenë që të qenit qesharok apo pa flokë duhet të shihet pozitivisht. /Telegrafi/