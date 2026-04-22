"Ai është si Pirlo, Modric, Kroos…" - Fabregas i çmendur pas yllit të Interit
Cesc Fàbregas përjetoi ndaj Interit, ndoshta, natën më të egër të karrierës së tij ende të re si trajner. Como ishte shumë pranë një kualifikimi historik në finalen e Kupës së Italisë, pas barazimit 0-0 në ndeshjen e parë, ekipi i tij po fitonte 2-0 në “San Siro”.
Megjithatë, Interi reagoi fuqishëm dhe përmbysi gjithçka në fund, duke fituar 3-2 dhe duke siguruar finalen. Protagonistë të rikthimit ishin Hakan Çalhanoglu, i cili realizoi dy gola dhe dhuroi një asist, si dhe Petar Sucic, që shënoi një gol dhe krijoi dy raste vendimtare.
Pas ndeshjes, Fabregas u shfaq i qetë dhe me sportivitet të rrallë, pavarësisht goditjes së rëndë.
“Kam fituar shumë… dhe kam humbur edhe më shumë. Kështu që e kuptoj se çfarë është ky udhëtim. Edhe sikur ta kishim fituar ndeshjen, do të thosha të njëjtën gjë. Duhet të qëndrojmë të qetë dhe ta ndërtojmë ekipin pjesë-pjesë”, deklaroi ai.
Trajneri i Comos nuk e fshehu admirimim për Çalhanoglun, duke e cilësuar si lojtar të rrallë në futbollin e sotëm.
“Nuk ka shumë lojtarë si ai, jam i dashuruar me të. Kur luajmë kundër Interit, shqetësimi im i parë është nëse ai luan apo jo. Këta kampionë gjithmonë gjejnë zgjidhje”, u shpreh Fabregas.
Ai shkoi edhe më tej në vlerësimin e ‘metronomit’ të Interit, duke e krahasuar me emrat më të mëdhenj të mesfushës.
“Është një lojtar që më pëlqen shumë, sepse nuk ka shumë si ai në futboll. Lojtarë si Pirlo, Modrić, Kroos… Ta shohësh në këtë nivel është e pabesueshme; ai ndërton gjithçka rreth vetes dhe e bën ekipin të luajë”, theksoi spanjolli.
Tani, Como do ta kthejë fokusin te kampionati. Ekipi i Fàbregas do të luftojë për të siguruar një vend në Ligën e Kampionëve në pesë ndeshjet e mbetura, ndërsa aktualisht renditet në vendin e pestë, pesë pikë pas Juventusit.