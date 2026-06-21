“AI do të ketë nevojë për energji të pafund” – Musk sheh zgjidhjen te Dielli
Musk dëshiron energji diellore për Inteligjencën Artificiale.
Elon Musk thotë se përdorimi i vetëm një pjese shumë të vogël të energjisë së Diellit për Al mund të krijojë më shumë inteligjencë sesa e gjithë njerëzimi së bashku.
Ai ka argumentuar se energjia diellore është rruga më e qartë për të furnizuar me energji sistemet e ardhshme të Al në shkallë masive.
Poenta e tij është e thjeshtë, Al do të ketë nevojë për sasi të mëdha energjie dhe Dielli është burimi më i madh i disponueshëm.
Musk e ka lidhur këtë ide edhe me hapësirën, duke thënë se energjia diellore mund të ndihmojë në mbështetjen e anijeve kozmike të përparuara në të ardhmen. /Telegrafi/
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