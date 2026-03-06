Ahmeti: Prekazi, vendi ku u bë betimi se liria fitohet me gjak
Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, ishte sot për homazhe në Prekaz, ku ka theksuar rëndësinë historike të kësaj ngjarjeje për lirinë dhe shtetin e Kosovës.
Ahmeti deklaroi se Prekazi është vendi ku u bë betimi se liria fitohet me gjak dhe jo me falje, duke nënvizuar sakrificën e familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të Kosovës.
“Sot jemi në vendin ku është bërë një betim se liria fitohet me gjak. Ajo nuk falet, por fitohet. Këtu u dëshmua që e tërë një familje rri krah për krah, burrat e vëllezërit dhe digjen në flakë që nga ajo flakë të lind liria, pavarësia e drejtësia”, u shpreh Ahmeti, raporton kp.
Ai theksoi se në këtë përvjetor në Prekaz janë mbledhur qytetarë nga e gjithë Kosova, duke shtuar se kjo ditë i bashkon të gjithë përtej përkatësive politike.
“Sot këtu është e tërë Kosova, sot këtu nuk ka parti politike, por ka një betim që do t’i dalin zot dhe do e mbrojnë identitetin e dinjitetin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës sepse këtu janë rrënjët e shtetit më të ri të Evropës”, tha ai.