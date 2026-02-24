Aeroplanmbajtësja më e madhe në botë USS Gerald R Ford mbërrin në Kretë
Aeroplanmbajtësja më e madhe në botë, USS Gerald R Ford, ka mbërritur në bazën detare amerikane të Gjirit të Soudës në Kretë, në rrugën për t'u bashkuar me një grumbullim të madh ushtarak në Lindjen e Mesme mes tensioneve të larta midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Anija, e shoqëruar nga shkatërruesi USS Mahan, pritet të qëndrojë në bazë për katër ditë për furnizim me karburant, sipas raportimeve, transmeton Telegrafi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e ka kërcënuar vazhdimisht Teheranin me veprime ushtarake nëse nuk arrin një marrëveshje të re për programin e tij bërthamor - për të cilin Perëndimi ka frikë se synon ndërtimin e një arme atomike - ose nëse nuk i jep fund shtypjes brutale ndaj protestuesve, të cilat grupet e të drejtave të njeriut dhe personat e brendshëm në Iran besojnë se kanë rezultuar në deri në 30,000 vdekje.
Administrata Trump ka ndërtuar praninë më të madhe ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme në dekada, ndërsa e shtyn kundërshtarin e saj për lëshime. Vendet do të mbajnë raundin e tyre të ardhshëm të bisedimeve bërthamore të enjten në Gjenevë.
Trump paralajmëroi javën e kaluar se sulme të kufizuara kundër Iranit janë të mundshme, dhe si Uashingtoni ashtu edhe Teherani kanë sinjalizuar se janë të përgatitur për luftë nëse bisedimet dështojnë.
Republika Islamike përballet me një presion të paparë pas 12 ditësh sulmesh izraelite dhe amerikane në centralet e saj bërthamore dhe stafin e lartë ushtarak vitin e kaluar, si dhe protestave masive në të gjithë vendin të shkaktuara nga hiperinflacioni në dhjetor, të cilat u shtypën me dhunë.
Aktiviteti Mbështetës Detar i SHBA-së Gjiri i Soudës, në ishullin grek të Kretës, është shtëpia e rreth 1,000 njerëzve, përfshirë ushtarakë në detyrë aktive, punonjës civilë amerikanë dhe staf vendas.
As ministria greke e mbrojtjes dhe as ambasada amerikane në Athinë nuk kanë komentuar mbërritjen e Fordit në bazë. Fordi mund të mbajë më shumë se 75 aeroplanë ushtarakë, duke përfshirë F/A-18 Super Hornet dhe E-2 Hawkeye.
Uashingtoni aktualisht ka dhjetëra anijesh luftarake në Lindjen e Mesme: një aeroplanmbajtëse - USS Abraham Lincoln - nëntë shkatërrues.
Është e rrallë që të ketë dy aeroplanmbajtëse amerikane në Lindjen e Mesme, secila duke mbajtur dhjetëra aeroplanë luftarakë dhe me ekuipazh nga mijëra marinarë.
SHBA-të kishin dy nga anijet luftarake masive në rajon në qershor të vitit të kaluar, kur bombarduan tre lokacione bërthamore iraniane gjatë konfliktit 12-ditor të Izraelit me Iranin.
Në mandatin e tij të parë në detyrë, Trump braktisi një marrëveshje të rëndësishme bërthamore të vitit 2015 me Iranin, e cila vendosi kufizime në aktivitetet e tij atomike në këmbim të lehtësimit të sanksioneve.
Pas tërheqjes së Uashingtonit, Teherani filloi pasurimin e uraniumit në nivele më të larta - deri në 60%, afër 90% të nevojshëm për një bombë - megjithëse gjithmonë ka mbajtur qëndrimin se programi i tij është rreptësisht paqësor. /Telegrafi/