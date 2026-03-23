Aeroplani përplaset me një automjet tokësor – pezullohen të gjitha fluturimet në aeroportin LaGuardia të Nju Jorkut
Aeroporti LaGuardia i Nju Jorkut u mbyll për fluturime herët të hënën pasi një aeroplan i Air Canada dhe një automjet i Autoritetit Portual u përplasën.
Departamenti i policisë së Nju Jorkut konfirmoi përplasjen, por nuk mundi të ofronte menjëherë informacione të mëtejshme.
Një zëdhënës i Departamentit të Zjarrfikësve të Qytetit të Nju Jorkut tha se zjarrfikësit iu përgjigjën raporteve për një aeroplan që u përplas me një automjet në pistë në orën 23:38.
Përditësimi erdhi pasi faqja e internetit e ndjekjes së fluturimeve FlightRadar24 tha në një postim në X vonë të dielën se një aeroplan i Air Canada Express ishte përplasur me një automjet tokësor në aeroport.
UPDATE: Fatal Collision Between Air Canada CRJ-900 and Fire Truck at LaGuardia
An Air Canada Express CRJ-900 arriving from Montreal collided with a fire truck on Runway 4 at LaGuardia Airport during landing.
According to early reports, at least two people have been killed and… pic.twitter.com/PQ4M6XPNac
— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 23, 2026
Më parë, departamenti i zjarrfikësve "iu përgjigj një incidenti të raportuar që përfshinte një aeroplan dhe një automjet në pistë", tha një zëdhënës për AFP, por nuk specifikoi natyrën e incidentit.
Autoriteti i menaxhimit të emergjencave të Nju Jorkut paralajmëroi njerëzit të "prisnin anulime, mbyllje rrugësh, vonesa në trafik dhe personel emergjence" pranë qendrës kryesore të transportit në lagjen Queens.
"Përdorni rrugë alternative", tha ai në X.
🚨 BREAKING: MASS CASUALTY EVENT DECLARED AT LaGUARDIA AIRPORT IN NEW YORK CITY
An Air Canada flight has crashed into a fire truck on the runway with at least 100 injuries reported — many of them critical
Rapidly developing
Pray for the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/o2rwMfgRvX
— Nick Sortor (@nicksortor) March 23, 2026
E Administrata Federale e Aviacionit të SHBA-së (FAA) lëshoi një ndalesë tokësore për të gjithë aeroplanët në aeroport, sipas një njoftimi nga rregullatori.
Njoftimi i FAA-së tregoi se arsyeja e ndalimit në aeroport ishte një emergjencë dhe kishte një probabilitet të lartë për një zgjatje, pa specifikuar asnjë detaj.
Në një njoftim të veçantë, FAA bëri të ditur se aeroporti mund të mbyllet deri në orën 14:00 sipas orës lokale. /Telegrafi/