Aeroporti LaGuardia i Nju Jorkut u mbyll për fluturime herët të hënën pasi një aeroplan i Air Canada dhe një automjet i Autoritetit Portual u përplasën.

Departamenti i policisë së Nju Jorkut konfirmoi përplasjen, por nuk mundi të ofronte menjëherë informacione të mëtejshme.

Një zëdhënës i Departamentit të Zjarrfikësve të Qytetit të Nju Jorkut tha se zjarrfikësit iu përgjigjën raporteve për një aeroplan që u përplas me një automjet në pistë në orën 23:38.

Përditësimi erdhi pasi faqja e internetit e ndjekjes së fluturimeve FlightRadar24 tha në një postim në X vonë të dielën se një aeroplan i Air Canada Express ishte përplasur me një automjet tokësor në aeroport.

Më parë, departamenti i zjarrfikësve "iu përgjigj një incidenti të raportuar që përfshinte një aeroplan dhe një automjet në pistë", tha një zëdhënës për AFP, por nuk specifikoi natyrën e incidentit.

Autoriteti i menaxhimit të emergjencave të Nju Jorkut paralajmëroi njerëzit të "prisnin anulime, mbyllje rrugësh, vonesa në trafik dhe personel emergjence" pranë qendrës kryesore të transportit në lagjen Queens.

"Përdorni rrugë alternative", tha ai në X.

E Administrata Federale e Aviacionit të SHBA-së (FAA) lëshoi një ndalesë tokësore për të gjithë aeroplanët në aeroport, sipas një njoftimi nga rregullatori.

Njoftimi i FAA-së tregoi se arsyeja e ndalimit në aeroport ishte një emergjencë dhe kishte një probabilitet të lartë për një zgjatje, pa specifikuar asnjë detaj.

Në një njoftim të veçantë, FAA bëri të ditur se aeroporti mund të mbyllet deri në orën 14:00 sipas orës lokale. /Telegrafi/

