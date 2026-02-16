Administrata Trump akuzohet për 'turbullim të qëllimshëm të ujërave' me listën me qindra emra në dosjet e Epstein
Një letër gjashtëfaqëshe e dërguar Kongresit nga Prokurorja e Përgjithshme, Pam Bondi gjatë fundjavës përfshinte një listë politikanësh të rangut të lartë, përfshirë personalitete si presidenti Donald Trump, Barack Obama dhe ish-kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar,, Margaret Thatcher.
Gjithashtu u përmend Andrew Mountbatten-Windsor, titujt mbretërorë dhe ushtarakë të të cilit u hoqën në dritën e lidhjeve të tij me pedofilin e dënuar Jeffrey Epstein, dhe Peter Mandelson, i cili kohët e fundit u largua nga Partia Laburiste dhe dha dorëheqjen nga Dhoma e Lordëve pas më shumë zbulimeve rreth marrëdhënies së tij me Epstein.
Lista përfshinte gjithashtu personazhe të famshëm si Mick Jagger, Elvis Presley, Marilyn Monroe, George Clooney, Beyonce, Cher dhe Janis Joplin, transmeton Telegrafi.
Si Andrew ashtu edhe Mandelson kanë mohuar çdo shkelje në lidhje me Epstein.
Të qenit i emëruar në dosje nuk sugjeron shkelje dhe disa nga emrat e paraqitur në listë mund të mos kenë pasur ndonjë korrespondencë ose ndërveprim me Epstein.
Prokurorja e përgjithshme pretendoi se lista e emrave përfshinte të gjithë ata që "janë ose ishin zyrtarë qeveritarë ose persona të ekspozuar politikisht", si dhe njerëz, emri i të cilëve është shfaqur në dosjet e publikuara sipas aktit të paktën një herë.
Letra deklaroi se Departamenti i Drejtësisë ka publikuar të gjitha "regjistrat, dokumentet, komunikimet dhe materialet hetimore në posedim të Departamentit" siç kërkohet sipas Aktit të Transparencës së Dosjeve Epstein.
"Asnjë dokument nuk është mbajtur ose redaktuar 'në bazë të turpit, dëmtimit të reputacionit ose ndjeshmërisë politike, duke përfshirë edhe ndonjë zyrtar qeveritar, figurë publike ose dinjitar të huaj'", shtoi ajo.
Kjo vjen pasi më shumë se tre milionë dokumente të tjera që lidhen me financierin Epstein, duke përfshirë shkëmbimet e email-eve, më shumë se 2,000 video dhe 180,000 imazhe, u publikuan më 30 janar.
Demokrati Ro Khanna, i cili shkroi Aktin e Transparencës së Dosjeve Epstein së bashku me republikanin Thomas Massie, e kritikoi listën, duke thënë: "DD po turbullon edhe një herë qëllimisht ujërat se kush ishte një grabitqar dhe kush u përmend në një email. Të kesh Janis Joplin, e cila vdiq kur Epstein ishte 17 vjeç, në të njëjtën listë me Larry Nassar, i cili shkoi në burg për abuzim seksual të qindra grave të reja dhe pornografi të fëmijëve, pa sqaruar se si u përmend ndonjëra prej tyre në dosje është absurde." "Zbuloni dosjet e plota. Ndalo mbrojtjen e grabitqarëve. Redaktoni vetëm emrat e të mbijetuarve".
Massie kritikoi gjithashtu qasjen e Departamentit të Drejtësisë ndaj publikimit të dosjeve të Epstein, duke i thënë emisionit This Week On Sunday të ABC: "Ata po citojnë privilegjin e procesit të diskutueshëm për të mos publikuar disa nga dokumentet. Problemi me këtë është se projektligji që unë dhe Ro Khanna shkruam thotë se ata duhet të publikojnë memorandume, shënime dhe email-e të brendshme në lidhje me vendimet e tyre nëse do të ndjekin penalisht apo jo, nëse do të hetojnë apo jo". /Telegrafi/