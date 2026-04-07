Ademi: Ministrisë së Drejtësisë ju dha mesazhi
“Mesazhi u dha”, kështu tha në "Click Plus" Mevlan Ademi për protestën që studentët shqiptarë organizuan para Ministrisë së Drejtësisë që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe.
Ademi falënderoi të gjithë studentët për përkrahjen, që siç tha, numri ishte shumë i lartë duke bërë të ditur se në peticion ishin rreth 400 nënshkrime nga studentë të juridikut.
Ai tha se nuk priste kaq shumë përkrahje pasi dita e protestës ishte ditë pune, ndërkohë që falënderoi edhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë, që siç theksoi, mbyllën dyqane e dolën nga puna në përkrahje të studentëve.
“Shumë njerëz sot kanë mbyllur dyqanet, shitoret e tyre, kanë dalë prej punë, kanë marrë ditë të lirë për t’iu bashkangjitur protestës duke parë që kauza është e sinqertë dhe se studentët kanë të drejtë”, tha Ademi.
Profesori Bashkim Selmani ndërkohë që përgëzoi studentët për organizimin.
"Jam i kënaqur me reagimin dhe reflektimin e juristëve të rinj dhe i përgëzoi ato", tha Selmani.