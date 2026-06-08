EFA: Bullgaria duhet të kërkojë falje për krimet kundër pakicës maqedonase
Asambleja vjetore e Aleancës së Lirë Evropiane miratoi unanimisht një deklaratë duke kërkuar një kërkimfalje zyrtare nga Bullgaria për krimet kundër pakicës maqedonase gjatë sundimit komunist, si dhe zbatimin e 14 çështjeve para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut që lidhen me regjistrimin e organizatave maqedonase në Bullgari, thuhet në raportin e EFA-s.
Deklarata vlerëson se pakica maqedonase në Bullgari po përballet me një nga krizat më serioze të të drejtave të njeriut brenda Bashkimit Evropian.
Sipas Aleancës së Lirë Evropiane, shtypja sistemike dhe mohimi etnik me të cilin përballen maqedonasit në Bullgari janë një vazhdim i drejtpërdrejtë i politikave të denacionalizimit të filluara gjatë regjimit komunist të Todor Zhivkov.
Dokumenti thotë se që në vitin 1963, politika e mohimit të ekzistencës së një pakice maqedonase ishte një pjesë qendrore e proceseve të asimilimit të detyruar të pakicave brenda konceptit të një "kombi të vetëm socialist bullgar".
EFA thekson se komunitetet maqedonase sot ende përballen me retorikë përjashtuese nga politikanët bashkëkohorë bullgarë, të ngjashme me atë të kohës së Zhivkov, sipas së cilës "maqedonasit nuk duhet dhe nuk mund të ekzistojnë"./Telegrafi/