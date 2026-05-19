Ademi: Le të zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve, çdo largim nga kjo, na dërgon mbrapa
Njëri nga organizatorët e protestës studentore, Mevlan Ademi bëri thirrje për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ademi tutje theksoi se çdo ligj i ri i cili nuk është i harmonizuar me ligjin aktual për përdorimin e gjuhëve na dërgon pas.
“Bëj thirrje që të zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve, ashtu siç është. Çdo largesë prej asaj, çdo ligj i ri që nuk është i harmonizuar me këtë ligj po na dërgon neve pas.
E tash ne mund të kemi 10 provime për studentët që janë në gjuhën maqedonase e këto 10, tani ne nuk do të bëjmë 10 komisione të reja e 10 ligje të reja.
Por të bëhet një zgjidhje, të bazohen te ligji për përdorimin e gjuhëve në çdo kërkesë tonën të cilët ne do të dorëzojmë vetëm të bazohen në ligjin aktual”, deklaroi njëri nga organizatorët e protestës studentore, Mevlan Ademi në emisionin Click Plus në "TV21".
Kujtojmë se dje në Shkup u organizua protesta e dytë e studentëve në Maqedoni, të cilët kërkojnë që provimin e jjurisprudencës dhe të gjitha provime e tjera t'i japin në gjuhën shqipe.