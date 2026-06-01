Abdixhiku: Shteti mbahet me ekonomi të fortë, LDK vjen me paketën më të madhe investuese prej 5 miliardëve
Kandidati për Kryeministër Lumir Abdixhiku ka shpërndarë në rrjetin e tij social Facebook një video nga tubimi në Suharekë.
Ai ka shpalosur programin qeverisës të LDK-së në fushën e ekonomisë. E që është 5 miliardë euro investime.
“Shteti nuk mbahet vetëm me ndihma sociale. Shteti mbahet me ekonomi të fortë, investime. Prandaj LDK vjen me paketën më të madhe investuese që e ka pasur Kosova ndonjëherë. Me 5 miliardë euro investime dhe atë investime të vërteta të prekshme”, është shprehur Abdixhiku. /Telegrafi/