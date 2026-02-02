Abdixhiku: Faleminderit për demokracinë maksimale dhe për besimin e ri
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku ka falenderuar të gjithë delegatët për vazhdimin e udhëheqësisë së kësaj partie nga procesi i votëbesimit që iu dha të shtunën në Kuvendin e Punës.
Abdixhiku përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se në jetë duhet pasur vullnet e durim për të mirat që do vijnë.
“Në jetë duhet pasur vullnet e durim, të mirat vijnë pastaj.” Ju faleminderit për demokracinë maksimale, për besimin e ri e të pastër; dhe për një fillim të ri, shumë më të ndryshëm. Ecim bashkë tani!”, ka shkruar Abdixhiku.
Ndryshe, Abdixhiku i ka mbijetuar votëbesimit të kërkuar nga vetë ai të shtunën, në Kuvendin e partisë, duke u konfirmuar me shumicë votash për të vazhduar udhëheqjen e LDK-së. /Telegrafi/