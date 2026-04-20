AAK kërkon që pensionet e veteranëve të jenë sa paga minimale
Grupi Parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka shprehur mbështetje të plotë për kërkesat e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, duke i cilësuar ato si legjitime dhe të domosdoshme për trajtim institucional.
Në një deklaratë zyrtare, AAK thekson se kërkesat e paraqitura nga veteranët në komunikimin e datës 20 shkurt 2026 duhet të adresohen pa vonesa dhe me prioritet nga institucionet e vendit.
“Lufta Çlirimtare dhe sakrifica e atyre që kontribuuan për lirinë dhe pavarësinë përbëjnë një themel të panegociueshëm të shtetësisë dhe rendit demokratik. Çdo përpjekje institucionale duhet të jetë në përputhje me këtë realitet historik dhe moral”, thuhet në deklaratë.
Grupi Parlamentar i AAK-së ka renditur tri kërkesa kryesore që mbështet:
• Miratimin e Ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-së
• Vendosjen e pensioneve të veteranëve në nivelin e pagës minimale
• Zbatimin e plotë dhe pa vonesa të ligjit ekzistues
AAK bën të ditur se do të angazhohet për trajtimin prioritar të këtyre çështjeve në Kuvend, duke ftuar njëkohësisht të gjitha forcat politike për mbështetje të përbashkët.