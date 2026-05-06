A u dëmtua Atletico Madridi me tre penallti kundër Arsenalit? Shikoni situatat e dyshimta
Atletico Madridi u eliminua nga Arsenali pas një humbjeje 1-0 në ndeshjen e kthimit në Emirates duke bërë që klubi anglez të kualifikohet në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve.
Goli i vetëm i ndeshjes u shënua nga Bukayo Saka në minutën e 45-të, dhe tre situata të veçanta ku lojtarët dhe tifozët e Atleticos menduan se u ndëshkuan me faull për penallti dolën në qendër të vëmendjes.
Calafiori e shtyu fortë Simeonen
Situata e parë erdhi pas një topi të gjatë në fund të pjesës së parë. Ai top u luftua nga Giuliano Simeone dhe Riccardo Calafiori, dhe situata përfundoi me italianin që shtyu djalin e trajnerit të Atleticos me të dyja duart në zonën e penalltisë.
Situata nuk u shqyrtua për pozicion jashtë loje, por një foto e ndarë nga vetë Simeone në profilin e tij në Instagram vë në pikëpyetje korrektësinë e vendimit.
Giuliano Simeone has posted an image of the so-called offside from last night, after Calafiori pushed him to the ground inside the Arsenal penalty area. pic.twitter.com/KyFkIByYON
— Atletico Universe (@atletiuniverse) May 6, 2026
Rrëzimi i Simeones nga Gabriel
Situata e dytë ndodhi pas një situate më premtuese në lojë në minutën e 50-të. Një tjetër pasim i thellë të cilin Simeone e menaxhoi mirë dhe topi kaloi përtej portierit, por Gabriel mbërriti në kohë nga prapa dhe eliminoi rrezikun.
Lojtarët e Atleticos u ankuan përsëri sepse besonin se mbrojtësi brazilian e kishte fauluar argjentinasin dhe se ai duhej të ishte ndëshkuar me penallti dhe kartonë.
from soccer
Shkelja e Calafiorit në Griezmannin
Situata më e diskutueshme ndodhi në minutën e 56-të. Pas gjuajtjes së Griezmann, Marc Pubill ishte në një duel me Gabriel dhe mbrojtësi i Arsenalit fitoi një faull të diskutueshëm.
Në vazhdim të aksionit, topi iu kthye te Griezmann dhe më pas Calafiori e shkeli atë. Penalltia nuk u kontrollua për shkak të një faulli të diskutueshëm ndaj Gabriel që u gjykua më parë. /Telegrafi/
from soccer