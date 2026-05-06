Atletico Madridi u eliminua nga Arsenali pas një humbjeje 1-0 në ndeshjen e kthimit në Emirates duke bërë që klubi anglez të kualifikohet në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve.

Goli i vetëm i ndeshjes u shënua nga Bukayo Saka në minutën e 45-të, dhe tre situata të veçanta ku lojtarët dhe tifozët e Atleticos menduan se u ndëshkuan me faull për penallti dolën në qendër të vëmendjes.

Calafiori e shtyu fortë Simeonen

Situata e parë erdhi pas një topi të gjatë në fund të pjesës së parë. Ai top u luftua nga Giuliano Simeone dhe Riccardo Calafiori, dhe situata përfundoi me italianin që shtyu djalin e trajnerit të Atleticos me të dyja duart në zonën e penalltisë.

Situata nuk u shqyrtua për pozicion jashtë loje, por një foto e ndarë nga vetë Simeone në profilin e tij në Instagram vë në pikëpyetje korrektësinë e vendimit.

Rrëzimi i Simeones nga Gabriel

Situata e dytë ndodhi pas një situate më premtuese në lojë në minutën e 50-të. Një tjetër pasim i thellë të cilin Simeone e menaxhoi mirë dhe topi kaloi përtej portierit, por Gabriel mbërriti në kohë nga prapa dhe eliminoi rrezikun.

Lojtarët e Atleticos u ankuan përsëri sepse besonin se mbrojtësi brazilian e kishte fauluar argjentinasin dhe se ai duhej të ishte ndëshkuar me penallti dhe kartonë.

Shkelja e Calafiorit në Griezmannin

Situata më e diskutueshme ndodhi në minutën e 56-të. Pas gjuajtjes së Griezmann, Marc Pubill ishte në një duel me Gabriel dhe mbrojtësi i Arsenalit fitoi një faull të diskutueshëm.

Në vazhdim të aksionit, topi iu kthye te Griezmann dhe më pas Calafiori e shkeli atë. Penalltia nuk u kontrollua për shkak të një faulli të diskutueshëm ndaj Gabriel që u gjykua më parë. /Telegrafi/


