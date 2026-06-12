A po na kërcënon El Nino më e fortë në histori?
Shkencëtarët thonë se ekziston një probabilitet i lartë që gjatë verës në Hemisferën Veriore të zhvillohen kushte të fenomenit El Nino, me disa parashikime që tregojnë për një ngjarje potencialisht rekord.
El Nino është një fenomen natyror klimatik që ngroh temperaturat sipërfaqësore në pjesën qendrore dhe lindore të Oqeanit Paqësor ekuatorial, duke sjellë ndryshime globale në erërat, modelet e reshjeve dhe duke shkaktuar mot të paqëndrueshëm.
Shërbimi Copernicus tha se parashikimi i tij për muajin qershor “e forcon më tej mundësinë e një ngjarjeje të madhe El Nino”.
“Sondazhet janë fuqimisht në favor të një ngjarjeje nga të moderuar deri në të fortë, ose ndoshta të fortë deri rekord, në këtë fazë”, tha drejtori i shërbimit, Carlo Buontempo, për AFP.
Parashikimi i tij kombinon parashikimet për El Nino nga nëntë prej qendrave kryesore meteorologjike në botë - përfshirë ato në Evropë, Shtetet e Bashkuara, Australi dhe Japoni - në një parashikim të vetëm, shkruan france24.
Rreth 75 për qind e këtyre modeleve parashikojnë se temperaturat mesatare të detit në zonat kryesore të El Nino në Paqësor mund të rriten me 2.5 gradë Celsius ose më shumë deri në muajin nëntor - një parashikim jashtëzakonisht i lartë.
Muajin e kaluar, besueshmëria ishte vetëm 50 për qind.
“Nga 1 maji deri më 1 qershor, të gjitha modelet praktikisht i kanë rritur parashikimet e tyre”, tha Buontempo, shkencëtar klimatik. Parashikimi mesatar ishte pak mbi 3 gradë Celsius në nëntor, shtoi ai.
Kjo do të ishte shumë mbi atë që quhet territor i El Nino “super” dhe do të renditej ndër më të fuqishmit e regjistruar ndonjëherë.
Vetëm tre ngjarje - 1982/83, 1997/98 dhe 2015/16 - kanë kaluar pragun prej 2 gradë Celsius që nga El Niño i parë i regjistruar në epokën moderne në 1877/78.
Sinjal i fortë
Copernicus theksoi se “modelet individuale nuk janë unanimë në mbështetjen e një ngjarjeje shumë të fortë”, por ato që parashikojnë vlera më të ulëta historikisht kanë nënvlerësuar fuqinë e El Nino-s.
Shkencëtarët thonë se edhe vëzhgimet në botën reale po tregojnë për një ngjarje të pazakontë që po formohet.
Temperaturat e detit në zonat kryesore të El Nino në Paqësorin ekuatorial po rriten me shpejtësi, dhe një masë e madhe uji jashtëzakonisht i ngrohtë po grumbullohet nën sipërfaqe.
El Nino forcohet ndërsa oqeani dhe atmosfera gjithnjë e më shumë “bashkëveprojnë” gjatë muajve të verës, duke ndryshuar presionin e ajrit, modelet e reve dhe erërat.
Ky cikël i reagimit mund ta shndërrojë një El Nino mesatar në një ngjarje shumë të fuqishme, duke shtuar ndjeshëm nxehtësinë dhe duke shkaktuar mot kaotik në mbarë botën.
El Nino zakonisht arrin kulmin në fund të vitit, por nxehtësia në oqeane çlirohet më ngadalë në atmosferë, duke rritur temperaturat globale gjatë vitit pasues.
Shkencëtarë të klimës të intervistuar nga AFP thanë se viti 2027 ka gjasa të tejkalojë 2024-n si viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë.
Shkencëtarët theksojnë se çdo El Nino është i ndryshëm, por ngjarjet e mëdha shpesh ndjekin modele të njohura.
Kjo përfshin thatësira në disa pjesë të Amazonës, Indonezisë dhe Australisë, çrregullime të musoneve në Indi dhe zhvendosje të reshjeve në të gjithë tropikët.
Shkencëtarët theksojnë gjithashtu se El Nino më i fortë rrit mundësinë e ndikimeve më të rënda, por nuk i garanton ato.
Parashikimet afatgjata mbartin pasiguri të konsiderueshme dhe besueshmëria e tyre zakonisht rritet sa më afër periudhës së parashikuar që afrohet. /Telegrafi/