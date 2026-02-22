A mund të riciklohen bateritë e përdorura?
Kur bateritë e përdorura të shtëpisë harxhohen, shpesh nuk dimë çfarë të bëjmë me to. Prandaj shpesh përfundojnë në një fashikull gjërash ose, me një ndjenjë faji, i hedhim në plehra.
Por as “bateritë e vdekura” nuk e kanë përfunduar plotësisht rrugën e tyre. Kur arrijnë në deponi, ato mund të lëshojnë metale të rënda si kadmium dhe nikel në tokë dhe ujë. Disa prej tyre mund edhe të nxehen tepër dhe të shkaktojnë zjarre në kamionët e mbeturinave apo në qendrat e riciklimit.
Lajmi i mirë është se hedhja e tyre në mënyrë të sigurt kërkon vetëm disa hapa. Pastaj ato dërgohen në qendrat e riciklimit, ku shkatërrohen në pjesët përbërëse që përdoren për të bërë produkte të reja.
Proceset e riciklimit të baterive mund të përmirësohen më tej, por riciklimi mbetet një mënyrë e thjeshtë dhe e përgjegjshme për t’u hequr prej tyre.
Riciklimi i baterive të vjetra “ju mbron ju, mbron punëtorët në sektorin e menaxhimit të mbeturinave, mbron shërbimet e emergjencës dhe siguron që bateria arrin një fund të përgjegjshëm të ciklit të saj të jetës”, thotë Michael Hoffman, president i Asociacionit Kombëtar për Mbeturinat dhe Riciklimin.
Bateritë në shtëpi përdoren për gjithçka, nga orët e zgjimit e deri te telekomandat e lojërave. Çdo vit shiten dhe përdoren miliona bateri.
Mbi materialet që përdoren për prodhimin e baterive - si litiumi dhe nikli - shpesh merren nga minierat, dhe kjo ka ndikim të madh në mjedis.
Për të filluar, mblidhni bateritë e vjetra dhe përcaktoni çfarë lloj janë. Bateritë alkaline dhe ato me bazë zinku-karboni zakonisht janë njëpërdorimshme dhe mund të hidhen në mbetjet e zakonshme, por agjencitë rekomandojnë riciklimin që materialet të përdoren përsëri.
Bateritë litium-jon, të cilat gjenden shpesh në pajisje si veglat elektrike dhe fshesat pa tela, paraqesin rrezik për zjarre dhe lëshim të gazrave toksikë në kamionët e mbeturinave dhe në deponi.
Nëse bateritë duken të fryra, të çara ose duke rrjedhur, mos i çoni në vendet e zakonshme të grumbullimit — duhet të kontaktoni shërbimin lokal të mbetjeve të rrezikshme për t’i dorëzuar në mënyrë të sigurt.
Kur bateritë dorëzohen në vendet e grumbullimit, ato ndahen sipas llojit dhe dërgohen në qendrat e riciklimit, ku shkatërrohen në komponentë kyç - si kobalti, nikli ose alumini. Disa pjesë mund të përdoren për bateri të reja ose për produkte të tjera. /Telegrafi/