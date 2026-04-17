A mund të ngjiten pllakat mbi pllaka? Katër gjëra që duhet t’i dini para se të nisni punimet
Shumë po shmangin heqjen e pllakave të vjetra dhe po zgjedhin këtë metodë më të shpejtë, më të lirë dhe më të pastër, por ka disa rregulla që nuk duhen anashkaluar
A është e mundur të vendosen pllaka të reja mbi ato ekzistuese? Po, por vetëm nëse plotësohen kushtet e duhura. Ja kur është e sigurt, cilat janë përparësitë dhe çfarë duhet të keni parasysh para renovimit.
▪ Pllakat mund të ngjiten mbi ato ekzistuese nëse janë stabile.
▪ Kjo metodë kursen kohë dhe para.
▪ Përgatitja e mirë e sipërfaqes është çelësi i suksesit.
Nëse prej kohësh e shtyni renovimin e banjës apo kuzhinës sepse nuk dëshironi t’i hiqni pllakat e vjetra, nuk jeni të vetmit. Heqja e tyre është proces i lodhshëm, i gjatë dhe shpesh i kushtueshëm, që përfshin edhe largimin e mbetjeve ndërtimore.
Lajmi i mirë është se në shumë raste nuk është e nevojshme të hiqen pllakat e vjetra para vendosjes së të rejave. Megjithatë, para se të vendosni, duhet të dini disa rregulla kryesore.
A mund të vendosen pllakat mbi pllaka ekzistuese?
Përgjigjja e shkurtër është po, por jo në çdo situatë.
Kushtet kryesore janë qëndrueshmëria e konstruksionit, pra nëse muri ose dyshemeja e përballon peshën shtesë dhe gjendja e pllakave ekzistuese
Nëse pllakat e vjetra nuk janë të fiksuara mirë, vendosja e të rejave mbi to mund të sjellë probleme serioze më vonë.
Si ta kontrolloni gjendjen e pllakave?
Trokitni lehtë mbi secilën pllakë me një objekt druri. Nëse dëgjoni tingull bosh, kjo tregon se pllaka nuk është ngjitur mirë dhe duhet rregulluar para vazhdimit të punimeve, transmeton Telegrafi.
Pse është ide e mirë kjo metodë?
Shumë njerëz ende zgjedhin mënyrën klasike të renovimit, por kjo zgjidhje ka disa përparësi:
▪ Kurseni kohë, sepse shmangni pjesën më të gjatë të punës
▪ Ulni shpenzimet për largimin e mbeturinave
▪ Është më miqësore me mjedisin
▪ Ka më pak lodhje fizike dhe më pak papastërti
▪ Ul rrezikun e dëmtimit të murit ose dyshemesë
Çfarë duhet të keni parasysh?
Para nisjes së punimeve, merrni parasysh:
▪ lartësinë e dyshemesë, sepse shtresa e re mund të ndikojë te dyert dhe pajisjet
▪ sigurinë, sepse rritja e nivelit mund të krijojë rrezik pengese
▪ rrafshësinë e sipërfaqes, e cila duhet të jetë stabile dhe e drejtë
Si bëhet vendosja?
Procesi është i ngjashëm me montimin standard, por me disa dallime.
Përgatitja e sipërfaqes
Pllakat ekzistuese duhet të pastrohen dhe yndyra të hiqet plotësisht që ngjitësi të kapet mirë.
Zgjedhja e ngjitësit
Në shumicën e rasteve përdoret ngjitës standard për pllaka, por këshillohet konsultimi me profesionist. Në disa raste përdoret ngjitës epoksidik.
Planifikimi i vendosjes
Duhet matje e saktë e hapësirës dhe llogaritje e fugave. Rekomandohet të blihen rreth 10 për qind më shumë pllaka për prerje dhe humbje.
Fugimi dhe mbrojtja
Pas vendosjes aplikohet fuga, ndërsa pas tharjes mund të vendoset shtresë mbrojtëse për jetëgjatësi më të madhe.
Përfundim
Vendosja e pllakave të reja mbi ato ekzistuese mund të jetë zgjidhje më e shpejtë, më e lirë dhe më praktike, por vetëm nëse plotësohen kushtet teknike. Sipërfaqja e përgatitur mirë dhe materialet cilësore janë çelësi i rezultatit afatgjatë. /Telegrafi/