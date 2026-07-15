ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një sfidë interesante po qarkullon në internet, duke testuar vëmendjen dhe shpejtësinë e njerëzve në gjetjen e detajeve të fshehura.

Pjesëmarrësit sfidohen të zbulojnë tri fytyra në një imazh brenda më pak se 10 sekondash.

A mund të gjeni tri fytyra për më pak se 10 sekonda? telegrafi.com

Kjo lojë vizuale është bërë e njohur për shkak të mënyrës se si vë në provë përqendrimin dhe aftësinë e vëzhgimit.

A arrini ta përfundoni edhe ju këtë sfidë?

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