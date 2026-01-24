A mund ta kontrollojë mendja imunitetin? Studiuesit zbulojnë informacione vendimtare
Studiuesit kanë zbuluar “linja direkte” mes trurit dhe sistemit imunitar, që shpjegojnë pse stresi dhe emocionet ndikojnë realisht në shëndet
Një studim më i ri, i publikuar në janar 2026, ka zbuluar ekzistencën e rrugëve të drejtpërdrejta nervore që lidhin korteksin e trurit me nyjat limfatike, duke ofruar për herë të parë provë të qartë se mendja ndikon drejtpërdrejt në mbrojtjen e organizmit.
Për dekada me radhë, shkencëtarët kanë spekuluar se ekziston një lidhje mes gjendjes mendore dhe shëndetit fizik, por mekanizmi me të cilin një mendim “jo material” shndërrohet në një reagim “biologjik” të trupit, kishte mbetur enigmë. Deri tani.
Një ekip ekspertësh nga Universiteti i Cambridge, sipas raportimit të The Guardian, ka arritur të hartëzojë atë që e quajnë “linjë telegrafike” mes trurit dhe sistemit imunitar.
Ky zbulim sugjeron se korteksi prefrontal, pjesa e trurit përgjegjëse për planifikimin kompleks dhe emocionet, mund të stimulojë ose frenojë drejtpërdrejt prodhimin e qelizave T, që janë thelbësore për mbrojtjen imunitare.
Kjo do të thotë se stresi kronik, por edhe pritjet pozitive, nuk janë thjesht “ndjenja”, por udhëzime konkrete biologjike që truri ua dërgon mekanizmave mbrojtës të trupit, përcjell Telegrafi.
“Nuk po flasim më për një lidhje metaforike mes mendjes dhe trupit”, thotë Dr. Sara Jenkins, udhëheqëse e studimit. “Kemi parë fibra nervore fizike që përfundojnë drejtpërdrejt në indet ku formohen antitrupat. Ky është një moment kthese që mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si i trajtojmë sëmundjet autoimune”, shton ajo.
Ky zbulim vjen në një kohë kur sistemet shëndetësore në mbarë botën po përballen me rritje të sëmundjeve të lidhura me stresin.
Sipas raportit, e ardhmja e mjekësisë nuk do të mbështetet vetëm në farmakologji, por në një kombinim të barnave precize dhe terapive neurologjike që synojnë këto rrugë të reja të zbuluara.
Për pacientët që vuajnë nga procese inflamatore, kjo do të thotë se “stërvitja e trurit” mund të bëhet së shpejti pjesë e detyrueshme e protokollit terapeutik, krah për krah me antibiotikët më modernë.
Ndërsa shkencëtarët festojnë, sociologët paralajmërojnë për sfida të reja. Nëse mendimet tona ndikojnë drejtpërdrejt në imunitet, përgjegjësia për shëndetin bëhet një barrë edhe më e madhe për individin.
Prandaj, disa ekspertë theksojnë:
“Ky përparim shkencor duhet t’i detyrojë sistemet shëndetësore të rishikojnë urgjentisht strategjitë e shëndetit mendor, sepse ai nuk është më çështje ‘humori të mirë’, por biologji thelbësore e mbijetesës.” /Telegrafi/