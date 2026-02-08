A ka ky fëmijë fytyrën e një të rrituri? Iluzioni optik që ka hutuar rrjetin
Ndonjëherë sheh diçka që thjesht nuk është e kuptueshme.
Përdoruesit e rrjeteve sociale janë habitur plotësisht nga një imazh që duket se tregon diçka shumë të çuditshme, me shumë që thonë se thjesht nuk mund ta kuptonin.
Fotografia duket se tregon një fëmijë me një bluzë të bardhë dhe pantallona të kuqe, të mbajtur nga një burrë që mban një bluzë të bardhë.
Në imazh, fëmija duket sikur e ka fytyrën e një burri të rritur.
"Duket sikur ai fëmijë ka një fytyrë që i përket dikujt 30 vjet më të madh”, tha një përdorues.
“I kam ngulur sytë për pesë minuta dhe ende nuk po e kuptoj”, shkroi një tjetër.
Të tjerë thanë se duket sikur fëmija nuk ka kokë.
“Nuk e shoh se ku është koka e fëmijës”, tha një tjetër komentues.
Në fakt, fëmija ka veshur një kapelë ngjyrë krem dhe syze dielli dhe po shikon në të njëjtin drejtim me burrin.
Fytyra e fëmijës mbulon gjithçka përveç hundës dhe pjesës së përparme të gojës së burrit, dhe ngjyra e lëkurës së tyre është aq e ngjashme sa duket sikur përzihet me njëra-tjetrën.
Nëse e zmadhoni, mund të shihni se ku mbaron fytyra e fëmijës dhe ku fillon fytyra e babait. /Telegrafi/