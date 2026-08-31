“A jemi vetëm në Univers?” – NASA nis teleskopin në hapësirë për të kërkuar përgjigjen
Teleskopi i fuqishëm i gjeneratës së ardhshme i NASA-s është nisur në hapësirë nga platforma e tij e lëshimit në Florida, me një mision për të eksploruar energjinë e errët, vrimat e zeza dhe misteret e tjera të Universit.
Teleskopi Roman Nancy Grace do të kapë pamje të gjera panoramike të hapësirës, me një fushë shikimi të paktën 100 herë më të madhe se Teleskopi i famshëm Hapësinor Hubble.
Misioni fillon me një udhëtim 100-ditor në një pikë vëzhgimi mbi 1 milion kilometra larg Tokës, ku teleskopi do të fillojë të skicojë planetë jashtë sistemit tonë diellor, të njohur si ekzoplanetë.
"Roman do të ndryshojë mënyrën se si e shohim universin", tha Nicky Fox, administratore e NASA-s.
"Do të zbulojë dhjetëra mijëra, ndoshta edhe 100,000 ekzoplanetë të rinj", shtoi ajo.
Teleskopi mban emrin e fizikanes Nancy Grace Roman, e cila ishte astronomja e parë kryesore e NASA-s në vitet 1960 dhe drejtuesja e parë grua e saj.
Gjatë karrierës së saj, ajo luajti një rol të rëndësishëm në miratimin nga Kongresi Amerikan të paraardhësit të saj, Teleskopit Hapësinor Hubble, dhe më vonë tha se zbulimi i tij më interesant ishte energjia e errët.
Teleskopi i ri Roman Nancy Grace pritet në mënyrë të ngjashme të revolucionarizojë kuptimin tonë të Universit, duke përfshirë edhe hetimin e energjisë së errët. Ai ka një jetëgjatësi kryesore pesëvjeçare me qëllim që të funksionojë për 10 vjet.
NASA thotë se "vëzhgimet e qarta dhe gjithëpërfshirëse të teleskopit do t'i ndihmojnë shkencëtarët të hetojnë energjinë e errët dhe materien e errët, të zbulojnë dhe karakterizojnë ekzoplanetët, të hartojnë miliarda galaktika, të studiojnë vrimat e zeza dhe të eksplorojnë objekte nga sistemi ynë diellor deri në skajin e Universit të vëzhgueshëm".
Origjina e materies së errët dhe energjisë së errët mbetet e panjohur, por besohet se ato përbëjnë rreth 95% të Universit.
Materia e errët, e cila është e padukshme, vepron si një lloj ngjitësi gravitacional, ndërsa energjia e errët besohet të jetë një forcë shtytëse që nxit zgjerimin e Universit.
"Një nga qëllimet tona kryesore në NASA është t'i përgjigjemi pyetjes: "A jemi vetëm në univers?" tha Fox.