Irani i kundërpërgjigjet SHBA-së, sulmon bazat amerikane në Jordani
Irani ka sulmuar me raketa balistike dy baza ushtarake amerikane në Jordani, pas sulmeve të SHBA-së ndaj pozicioneve iraniane në ishullin Larak, në Ngushticën e Hormuzit.
Garda Revolucionare iraniane tha se kishte goditur bazat King Hussein dhe Al-Azraq, duke pretenduar se kishte shkaktuar “dëme të mëdha” në infrastrukturën teknike, objektet e mirëmbajtjes dhe pozicionet e avionëve luftarakë.
Ushtria jordaneze njoftoi se kishte interceptuar tetë raketa, ndërsa burime amerikane thanë se pothuajse të gjitha raketat u kapën dhe nuk pati dëme të konsiderueshme.
Kundërsulmi erdhi pasi forcat amerikane goditën dy raketahedhës iranianë në Larak.
Uashingtoni tha se operacioni kishte për qëllim parandalimin e vendosjes së minave detare në Ngushticën e Hormuzit, të cilën SHBA-ja e konsideron një kërcënim të drejtpërdrejtë për trafikun ndërkombëtar.
Përplasja e fundit shënon një përshkallëzim të ri të luftës mes SHBA-së dhe Iranit, pas disa javësh me intensitet më të ulët të luftimeve.
Ngushtica e Hormuzit mbetet në qendër të krizës, pasi përmes saj kalonte rreth 20% e naftës botërore para fillimit të konfliktit