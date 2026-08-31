SHBA godet raketahedhësit iranianë në Ngushticën e Hormuzit
Ushtria amerikane ka kryer sulme të reja ndaj raketahedhësve iranianë në Ngushticën e Hormuzit.
Zyrtari i paidentifikuar, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se forcat e Gardës Revolucionare Iraniane (IRGC) ishin vërejtur duke u përgatitur për të lëshuar raketa me mina detare në Ngushticë.
Në një deklaratë, Garda Revolucionare e Iranit konfirmoi se sulmet ajrore kishin goditur ishullin Larak, duke rezultuar në një numër të papërcaktuar viktimash, sipas agjencisë së lajmeve Fars të Iranit.
Gjithashtu paralajmëroi se sulmi do të "përballet me një përgjigje hakmarrëse".
Sulmet shënojnë veprimin e parë ushtarak të SHBA-së në Ngushticë në një muaj.
Kreu i Komandës Qendrore të SHBA-së, Admirali Brad Cooper, njoftoi më parë këtë javë se minat detare iraniane ishin "pastruar me sukses" nga korridoret ndërkombëtare të anijeve të Ngushticës.
Ngushtica e Hormuzit është një pikë kyçe e tranzitit të energjisë që zakonisht transporton rreth një të katërtën e tregtisë botërore të naftës me transport detar.
Irani në fakt e mbylli rrugën ujore pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit në fund të shkurtit, dhe që atëherë është bërë një pikë kyçe ngërçi në negociatat midis Uashingtonit dhe Teheranit.