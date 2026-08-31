PDK dhe Aleanca bllokojnë sërish hyrjen e Qeverisë, kërkojnë fundin e krizës institucionale
Grupi Parlamentar i PDK-së, së bashku me anëtarë të Kryesisë, asamblistë, drejtorë dhe aktivistë nga Skenderaj dhe Istogu, kanë qëndruar sot para objektit të Qeverisë së Kosovës, duke vazhduar aksionin e tyre opozitar.
Përmes këtij aksioni, PDK-ja ka përsëritur kritikat ndaj kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, duke kërkuar kthimin e institucioneve në funksion dhe tejkalimin e krizës politike.
“Kosova nuk mund të vazhdojë të mbahet në krizë. Çdo ditë e bllokadës institucionale e thellon krizën e shtetit dhe rëndon pasojat për qytetarët”, thuhet në reagimin e PDK-së.
Partia ka adresuar mesazh të drejtpërdrejtë ndaj Kurtit, duke i kërkuar të heqë dorë nga ajo që e cilëson si bllokadë dhe të kthehet në Kuvend.
“Mesazhi ynë për deputetin Kurti është i qartë: hiq dorë nga bllokada, kthehu në Kuvend dhe mos e mbaj vendin në krizë për interesa politike”, thuhet më tej në reagim.
PDK-ja ka deklaruar se nuk do të ndalet së kërkuari rikthimin e normalitetit institucional.
“Nuk do të zmbrapsemi në mbrojtje të shtetit, Kushtetutës dhe interesit të qytetarëve”, ka theksuar PDK-ja.
Deputetët e PDK-së dhe Aleancës kanë zhvilluar edhe në javët e kaluara aksione të ngjashme, duke bllokuar hyrjen në objektin e Qeverisë dhe duke kërkuar tejkalimin e ngërçit institucional.
Ky aksion i opozitës po përsëritet prej disa javësh, ndërsa deputetëve të PDK-së u janë bashkuar në ditë të ndryshme edhe deputetë të Aleancës, si dhe asamblistë, drejtorë e aktivistë të partisë nga komuna të ndryshme. /Telegrafi/