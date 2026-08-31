Tahiri kritikon Kurtin e Haxhiun: Kanë humbur fokusin ndaj shtetit dhe qytetarëve
Ish-kryenegociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë, Edita Tahiri, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti dhe u.d e presidentes Albulena Haxhiu.
Përmes një postimi në Facebook, Tahiri ka thënë se Kurti dhe Haxhiu kanë humbur fokusin ndaj shtetit dhe qytetarëve, duke i akuzuar për shpenzim të energjisë politike në çështje që lidhen me Kushtetutën.
“Shumë energji për të shkelur Kushtetutën – dueti Kurti-Haxhiu kanë humbur fokusin ndaj shtetit e qytetarëve – mjerim politik”, ka shkruar Tahiri.
Deklarata e saj vjen në një kohë kur përplasjet politike dhe debatet rreth formimit të institucioneve janë shtuar. /Telegrafi/
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