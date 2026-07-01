A janë laptopët e hollë vetëm për adhuruesit e video-lojërave?
Laptopët e hollë për video-lojëra po fitojnë gjithnjë e më shumë popullaritet, pasi shumë përdorues kërkojnë një pajisje që të kombinojë performancën e lartë me lehtësinë në transport. Ndryshe nga modelet tradicionale të rënda, këta laptopë ofrojnë fuqi të madhe në një dizajn më elegant dhe praktik.
Një shembull është seria ROG Zephyrus, e krijuar për të bashkuar fuqinë e një laptopi “gaming” me mobilitetin e një pajisjeje për punë të përditshme. Modeli ROG Zephyrus G16 (2026) vjen me një trup metalik, dizajn minimalist dhe ndriçim të personalizueshëm në kapak.
Pajisja ofron ekran OLED 16 inç me rezolucion të lartë, ndriçim të fuqishëm dhe rifreskim deri në 240 Hz, duke e bërë të përshtatshme si për lojëra, ashtu edhe për punë profesionale si dizajni grafik dhe përpunimi i videove.
Pavarësisht përmasave të holla, laptopi ka performancë të lartë falë procesorit Intel Core Ultra 9, kartës grafike NVIDIA GeForce RTX 5080 dhe memories deri në 64 GB. Sistemi i avancuar i ftohjes ndihmon që pajisja të ruajë performancën edhe gjatë ngarkesave të mëdha.
Përveç lojërave, laptopi është menduar edhe për përdorim të përditshëm, duke ofruar bateri të fuqishme, altoparlantë cilësorë dhe mundësi të shumta lidhjeje. Kjo e bën të përshtatshëm për profesionistë, krijues përmbajtjesh dhe përdorues që kërkojnë një pajisje të gjithanshme.
Me peshë më të vogël dhe fuqi të krahasueshme me laptopët më të mëdhenj “gaming”, pajisje të tilla tregojnë se laptopët e hollë për video-lojëra nuk janë vetëm për adhuruesit e video-lojërave, por edhe për ata që kërkojnë kombinimin mes punës, argëtimit dhe lëvizshmërisë. /Telegrafi/