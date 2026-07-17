A i ruani enët në furrë? Ja pse nuk duhet ta bëni
Tavat e pjekjes që janë të vështira për t'u arritur dhe të shpërndara nëpër kuzhinë do ta bëjnë më pak të mundshme që t'i përdorni. Për të kursyer hapësirë dhe për t'i mbajtur afër, shumë njerëz i ruajnë në furrë kur nuk nevojiten.
Megjithatë, pasi të keni lexuar pse ekspertët këshillojnë kundër kësaj, mund të dëshironi të gjeni një vend të ri për to në shtëpinë tuaj.
Kur furra është e fikur, është vendi ideal për të ruajtur tepsitë e pjekjes, kështu që nuk është çudi që kaq shumë njerëz e bëjnë këtë. Sirtarët shpesh nuk kanë më hapësirë për to dhe ato mbledhin shpejt pluhur sipër dollapëve të kuzhinës.
Megjithatë, siç thonë ekspertët, ky zakon i lënies së furrës të fikur dhe plot me tepsi nuk është shumë i zgjuar dhe mund të jetë burim i shumë problemeve, veçanërisht atyre që ndikojnë në shëndet.
Nëse e mbushni pjesën e brendshme të furrës me tepsi dhe enë pjekjeje, rrezikoni t'i dëmtoni ato. Tepsitë dhe enët e pjekjes zakonisht janë të veshura me materiale që sigurojnë shpërndarje të njëtrajtshme të nxehtësisë. Megjithatë, nëse tepsitë dhe enët e pjekjes grumbullohen njëra mbi tjetrën, sipërfaqja mund të dëmtohet shpejt.
Prandaj, nëse doni të shmangni ndonjë rrezik, hiqni menjëherë të gjitha enët që mbani në furrë.
Shumica e tepsive dhe enëve të pjekjes janë të veshura me një material që rrezikon sigurinë e ushqimit që bie në kontakt me to nëse dëmtohet.
Dëmtimi përbën rrezik për cilësinë e ushqimit që piqni në një tepsi të dëmtuar. Grimca të vogla të substancave toksike mund të përfundojnë në ushqim gjatë pjekjes dhe ta kontaminojnë atë, duke e bërë gjellën të pangrënshme.
Vendosja e disa tepsive dhe tiganëve njëra mbi tjetrën në mënyrë që të futen të gjitha në furrë mund të gërvisht enët dhe të dëmtojë shtresën e sipërme. Rreziku është edhe më i madh nëse vendosni objekte të mprehta si pirunë dhe thika në to. Së fundmi, nuk është e mençur të harroni se ka enë në furrë dhe ta ndizni atë, duke i lënë tepsitë të mbinxehen.
Nëse nuk keni shumë hapësirë në kuzhinën tuaj të vogël, mund t’i ruani tepsinë e pjekjes, për shembull, në një karrocë që mund ta lëvizni nëpër dhomë sipas nevojës. Ose mund t’i ruani në një sirtar të cekët në kuzhinën tuaj, diku larg rrugës dhe ku nuk do të mbledhin pluhur.
Një truk për t'ju ndihmuar me këtë është t'i vendosni ato drejt. Kjo jo vetëm që parandalon grumbullimin e pluhurit, por edhe kursen shumë hapësirë.
Magazinimi vertikal gjithashtu zvogëlon rrezikun e ngecjes ose rrudhosjes së sendeve, gjë që ndodh shpesh kur ato grumbullohen horizontalisht.