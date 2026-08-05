A e dini çfarë mund të nënkuptojë ky sinjal komunikacioni?
Ky është një nga sinjalet rrugore që rrallë haset në rrugët tona, por kuptimi i tij duhet të njihet nga drejtuesit e automjeteve.
Në Gjermani mund të haset një sinjal me një rreth të zi të trashur dhe një pikë të zezë në qendër. Edhe shumë shoferë gjermanë nuk e njohin domethënien e tij.
Në fakt, kuptimi i tij është i thjeshtë: ky sinjal tregon qendrën e qytetit. Ai përdoret si orientim për të treguar zonën qendrore të një qyteti dhe është futur në përdorim në Gjermani në vitin 2007.
Për shkak se është një sinjal relativisht i ri dhe nuk përdoret gjerësisht, shumë drejtues mjetesh nuk janë të familjarizuar me të. /Telegrafi/
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