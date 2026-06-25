98 inspektime në mbarë Kosovën, mbyllen tri qendra masazhi dhe shqiptohen pesë gjoba
Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT), në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Qendror të Punës, ka zhvilluar gjatë ditëve të fundit 98 inspektime të përbashkëta në qendra masazhi dhe lokale muzike në të gjithë territorin e Kosovës.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, si rezultat i mungesës së dokumentacionit të nevojshëm dhe mosrespektimit të orarit të punës, janë mbyllur tri qendra masazhi.
Dy prej tyre janë mbyllur në Komunën e Gjakovës, ndërsa një në Komunën e Rahovecit.
Po ashtu, gjatë aksionit inspektues, IQMT ka shqiptuar pesë gjoba ndaj subjekteve që nuk kanë prezantuar dokumentacionin e kërkuar gjatë procesit të kontrollit.
Autoritetet kanë bërë të ditur se këto veprime kanë për qëllim garantimin e ushtrimit të ligjshëm të veprimtarive ekonomike dhe respektimin e legjislacionit në fuqi.
IQMT theksoi se, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, do të vazhdojë organizimin e aksioneve të përbashkëta inspektuese në të gjithë vendin për të siguruar zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesit publik. /Telegrafi/