95-vjeçar dhe ende i pagabueshëm në shënjestër, ky është qitësi më i vjetër në Zvicër
Mosha është thjesht një numër kur bëhet fjalë për pasionin dhe përkushtimin jetësor.
Siç raporton radiotelevizioni publik zviceran SRF, në festën e madhe federale të qitjes (Schützenfest), vëmendjen maksimale të pjesëmarrësve dhe vizitorëve e ka rrëmbyer Gottfried Meier, qitësi më i vjetër i këtij edicioni, një 95-vjeçar i cili ende lëviz në fushën e qitjes me një energji dhe saktësi për t'u admiruar.
Për këtë veteran të sportit të qitjes, i cili i ka kushtuar pothuajse tërë jetën kësaj tradite të lashtë zvicerane, pjesëmarrja në këtë ngjarje kombëtare nuk është thjesht një hobi, por një ritual i shenjtë.
Me syrin e mprehtë dhe duart që nuk i dridhen as pas më shumë se nëntë dekadash jetë Gottfried Meier u rreshtua krahas brezave shumë më të rinj, duke dëshmuar se përqendrimi dhe disiplina mendore mbeten të paprekura nga vitet.
Në kronikën e realizuar nga SRF, qitësi Gottfried Meier rrëfen se sekreti i jetëgjatësisë dhe i formës së tij të shkëlqyer qëndron pikërisht te ky sport.
Qitja kërkon një kontroll absolut të frymëmarrjes, qetësi shpirtërore dhe një fokus të palëkundur, elemente këto që e kanë mbajtur atë aktiv dhe të mprehtë mendërisht përgjatë gjithë jetës.
Për të, pushka nuk përfaqëson një armë, por një instrument disipline dhe një urë lidhëse me historinë dhe kulturën e vendit të tij.
Ai kujton se si ka marrë pjesë në festa të panumërta qitjeje përgjatë dekadave, duke parë se si ka evoluar ky sport, por duke vlerësuar faktin që rregullat bazë dhe ndjenja e bashkësisë kanë mbetur të njëjta.
Prania e tij në festën federale u kthye në një frymëzim të vërtetë për qitësit e rinj, të cilët nxitonin ta përshëndesnin dhe të merrnin këshilla prej tij. Veterani theksoi se sot të rinjtë kanë pajisje dhe teknologji shumë më të avancuar, por vuri në dukje se në fund të fundit, sekreti i suksesit mbetet gjithmonë i njëjtë: lidhja mes mendjes, syrit dhe rrahjeve të zemrës në momentin përpara shkrepjes.
Festa federale e qitjes mbetet një nga ngjarjet më madhore kulturore dhe sportive në Zvicër, e cila mbledh dhjetëra mijëra pjesëmarrës, por figura e këtij 95-vjeçari la gjurmë të veçanta në këtë edicion, duke u kthyer në simbolin e gjallë të jetëgjatësisë, pasionit dhe ruajtjes së traditës helvetike.