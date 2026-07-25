63 vjet nga tërmeti shkatërrues, Qyteti i Shkupit organizoi shëtitje falas për qytetarët me autobus panoramik
Me rastin e 63-vjetorit të tërmetit katastrofik të vitit 1963, Qyteti i Shkupit organizoi një shëtitje panoramike falas për qytetarët.
Pjesëmarrësit, përmes një autobusi panoramik dhe udhëheqjes nga guida turistike, patën mundësi të njihen me historinë e qytetit para tërmetit, objektet e shkatërruara dhe vendet me rëndësi për trashëgiminë e Shkupit, ka njoftuar kryetari i Shkupit, Orce Gjorgjievski.
“Me autobus panoramik dhe udhëheqje profesionale nga një guidë turistike e Shoqatës Maqedonase të Guiderëve Turistikë dhe Shoqëruesve, qytetarët patën mundësinë të mësojnë se si dukej Shkupi para tërmetit, të dëgjojnë tregime për objektet që u shkatërruan, si dhe për vendet që formësuan pamjen dhe jetën karakteristike të qytetit. Shkupi është një qytet që e ktheu tragjedinë në forcë, ndërsa kujtimet në themele mbi të cilat ndërton të ardhmen e tij. Prandaj, është detyra jonë të ruajmë kujtesën për të kaluarën, të kultivojmë trashëgiminë kulturore dhe historike dhe ta përcjellim rrëfimin për Shkupin te brezat e ardhshëm”, ka shkruar Gjorgjievski.