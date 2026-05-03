Më 02.05.2026, në SPB Shkup, nga Institucioni Shëndetësor Publik “Shën Naum Ohri” në Shkup është raportuar se tek ata është sjellë me lëndime R.D. (36) nga Shkupi.

Sipas raportimit, rreth orës 00:00 në zonën e Kisella Vodës në Shkup, derisa po lëvizte me veturën e tij “BMW”, ai është ndaluar nga J.A., të cilin e njihte, dhe pas një zënke është sulmuar fizikisht nga ai.

Më vonë, pasi R.D. është kthyer sërish në vendin e ngjarjes, është sulmuar përsëri nga J.A., e më pas edhe nga M.A. dhe E.N., ku M.A. e ka goditur me kondak të armës.

Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojnë kallëzimet përkatëse.

