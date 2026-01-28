34 fusha në 4 vite – FFK përmes një videoje zbulon fushat e futbollit të ndërtuar anë e mban Kosovës
Para katër vitesh, FFK kishte nisur një projekt, “Një fushë futbolli çdo 45 ditë”, dhe këtë projekt në vitet e fundit e përcjell me shumë sukses.
Në drejtimin e Agim Ademit, në mandatin e fundit katërvjeçar, ka ndëruar 34 fusha në anë e mbanë Kosovës.
Fusha futbolli janë ndërtuar në Prizren, Prishtinë, Suharekë, Ferizaj, Lipjan, Shtime, Rahovec, Dragash dhe qytete tjera.
Këto fusha, FFK i ka postuar në rrjetet sociale zyrtare, ku janë paraqitur të gjitha.
“Çdo 45 ditë nga një fushë. 34 fusha në 4 vite E ardhmja ndërtohet me investime reale në infrastrukturë. Fjalët kalojnë, puna e vërtetë mbetet”, shkruan FFK.
Shumë klube janë bërë me infrastrukturë shumë të mirë se sa që kishin, duke kontribuar në masovizimin e futbollit dhe mbarvatjen e garave. /Telegrafi/