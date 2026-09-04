300 dollarë në Iran duken si një mal me kartëmonedha
Një shumë prej vetëm 300 dollarësh shfaqet në Iran si një varg prej disa metrash me tufa kartëmonedhash, një pamje që ilustron në mënyrë dramatike zhvlerësimin e monedhës iraniane.
Pamjet e shumës së parave të shtrira mbi banakun e një dyqani po tërheqin vëmendje, ndërsa riali iranian po përballet me një nga periudhat më të rënda të dobësimit në historinë e tij.
Në tregun e lirë, dollari amerikan kaloi më 2 shtator nivelin e 2.1 milionë rialëve, duke shënuar një tjetër rekord negativ për monedhën iraniane. Sipas Euronews, riali ka humbur rreth 60 për qind të vlerës së tij kundrejt dollarit që nga fillimi i vitit iranian, në mars.
Kjo do të thotë se 300 dollarë, me kursin e tregut të lirë, mund të përfaqësojnë rreth 630 milionë rialë. Për shkak të prerjeve të mëdha të kartëmonedhave dhe zhvlerësimit të vazhdueshëm, pagesat me para fizike kërkojnë sasi të mëdha kartëmonedhash.
Në shkurt, Banka Qendrore e Iranit nisi shpërndarjen e një kartëmonedhe prej 5 milionë rialësh, e cila në atë kohë vlente vetëm rreth 3.10 dollarë me kursin e tregut. Futja e prerjeve gjithnjë e më të mëdha është një pasojë e drejtpërdrejtë e rënies së fuqisë blerëse të monedhës.
Kriza është përkeqësuar nga sanksionet amerikane, rënia e eksporteve të naftës, tensionet ushtarake dhe vështirësitë në sigurimin e valutave të huaja. Reuters raportoi më 3 shtator se eksportet iraniane të naftës kanë rënë në rreth 260 mijë fuçi në ditë, nga rreth 1.7 milionë një vit më parë, ndërsa inflacioni është rritur ndjeshëm.
Guvernatori i Bankës Qendrore iraniane, Abdolnaser Hemmati, ka deklaruar se institucioni është i gatshëm të injektojë deri në 2 miliardë dollarë në tregun valutor për të frenuar rënien e rialit. Megjithatë, presioni mbi ekonominë dhe çmimet mbetet i lartë.
Për qytetarët iranianë, zhvlerësimi i rialit nënkupton rritje të kostos së mallrave të importuara, ushqimeve, ilaçeve dhe lëndëve të para. Pamja e 300 dollarëve të shndërruar në qindra miliona rialë është bërë një ilustrim i fuqishëm i krizës së monedhës dhe rënies së fuqisë blerëse në vend. /Telegrafi/