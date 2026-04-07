Gjykata Themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e Prokuroria Speciale, duke i caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh të pandehurit A.D., i dyshuar për “krim lufte kundër popullsisë civile”.

Lajmi është konfirmuar për Telegrafin nga zëdhënësja e gjykatës, Mirlinda Gashi.

Sipas Prokurorisë, i dyshuari, si pjesëtar i MUP-it në Ferizaj dhe polic trafiku në rajonin e Kaçanikut, dyshohet se më 9 mars 1999, gjatë një aksioni policor-ushtarak në fshatin Ivajë dhe zonat përreth, ka detyruar banorët shqiptarë të largohen nga shtëpitë e tyre, të cilat më pas janë djegur dhe shkatërruar.

Tutje, bëhet e ditur se 91 burra janë ndarë nga civilët e tjerë dhe janë dërguar në stacionin policor në Kaçanik.

Sipas prokurorisë 13 civilë janë ndaluar, rrahur dhe torturuar në mënyrë çnjerëzore nga i dyshuari, duke pësuar lëndime të rënda trupore.

Rasti është në procedurë hetimore.

