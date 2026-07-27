26 vjet nga rrëzimi i Concorde, fundi tragjik i aeroplanit supersonik - si qëndron e vërteta?
26 vite më parë, në një pasdite të zakonshme korriku në Paris, moti ishte i kthjellët dhe në aeroportin “Charles de Gaulle” rreth 100 pasagjerë po prisnin me emocion fluturimin e tyre me Concorde, aeroplanin më të shpejtë të pasagjerëve në botë.
I quajtur “zogu i bardhë”, aeroplani supersonik premtonte t’i çonte udhëtarët nga Parisi në New York për pak më shumë se tre orë, një kohë e paarritshme për aeroplanët tradicionalë.
Shumica e pasagjerëve në bord ishin gjermanë dhe do të udhëtonin drejt New Yorkut, ku më pas do të nisnin një udhëtim turistik drejt Ekuadorit.
Atmosfera në kabinë ishte e qetë, me biseda dhe buzëqeshje, ndërsa askush nuk e dinte se pak minuta më vonë do të ndodhte një nga tragjeditë më të rënda në historinë e aviacionit.
Pesë minuta para ngritjes së Concorde, një aeroplan DC-10 i kompanisë Continental Airlines, gjatë ngritjes në pistë, humbi një copë metali titaniumi rreth 40 centimetra të gjatë.
Ajo pjesë ra në pistë dhe u kthye në shkakun e një zinxhiri fatal ngjarjesh.
Në orën 16:41, Concorde mori autorizimin për ngritje dhe nisi përshpejtimin në pistë.
Kur arriti një shpejtësi prej rreth 297 km/h, njëra nga rrotat kaloi mbi copën e metalit. Goma shpërtheu dhe një pjesë e saj, me peshë rreth 4.5 kilogramë, u përplas me forcë në rezervuarin e karburantit nën krahun e aeroplanit.
Karburanti u derdh dhe u përfshi nga flakët, sipas hetimeve, si pasojë e një harku elektrik pranë sistemit të uljes ose kontaktit me pjesë të nxehta të motorit.
Në atë moment Concorde kishte kaluar pikën kritike të ngritjes, të njohur si V1, pas së cilës pilotët nuk mund ta anulonin më fluturimin.
Aeroplani u ngrit në ajër me një motor të përfshirë nga flakët, por problemet teknike u përkeqësuan menjëherë.
Sistemet elektrike nisën të dështojnë, pajisjet e uljes nuk u tërhoqën dhe kontrolli i aeroplanit u bë pothuajse i pamundur.
Pavarësisht përpjekjeve të ekuipazhit, Concorde u përplas pak minuta më vonë me një hotel pranë aeroportit.
Nga aksidenti humbën jetën të 109 personat që ndodheshin në bord dhe katër persona në tokë.
Pamjet e aeroplanit me bishtin e përfshirë nga flakët tronditën botën.
Dëshmitarët në zonë përshkruan momentet e fundit të Concorde, ndërsa një 21-vjeçar që e pa aeroplanin para rrëzimit tregoi: “Ai fluturoi rreth 30 metra mbi kokat tona dhe e gjithë pjesa e pasme ishte në flakë. Pastaj filloi të kthehej dhe papritur gjithçka u errësua”.
Tragjedia tronditi industrinë e aviacionit, pasi Concorde deri në atë ditë konsiderohej një nga aeroplanët më të sigurt në botë.
Që nga fluturimi i parë në vitin 1969 dhe deri në vitin 2000, ai nuk kishte regjistruar asnjë aksident fatal.
Pas rrëzimit, Air France dhe British Airways ndaluan përkohësisht fluturimet e Concorde për kontrolle të plota.
Aeroplani u rikthye në qiell edhe për tre vite të tjera, por aksidenti kishte nisur fundin e tij.
Pavarësisht shpejtësisë revolucionare dhe faktit se shkurtoi distancat mes kontinenteve, Concorde nuk arriti suksesin ekonomik të parashikuar nga Franca dhe Britania e Madhe, që bashkëpunuan për ndërtimin e tij.
Një nga arsyet ishte edhe kostoja e lartë e udhëtimit. Një biletë me Concorde kushtonte rreth 10 mijë dollarë, duke e bërë atë një luks të paarritshëm për shumicën e udhëtarëve.
Aksidenti i korrikut 2000 shënoi fillimin e fundit për “zogun e bardhë”, aeroplanin që dikur simbolizonte të ardhmen e udhëtimit ajror supersonik. /Telegrafi/