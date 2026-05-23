23 Maji - Dita Ndërkombëtare e Vllehëve, Gashi: Afirmojmë vlerat e bashkëjetesës dhe respektit të ndërsjelltë
Kryeparlamentari Afrim Gashi sot dërgoi urim me rastin e 23 Majit – Ditës Ndërkombëtare të Vllehëve, duke theksuar se komuniteti vllah ishte dhe do të mbetet një pjesë e rëndësishme e mozaikut kulturor të vendit tonë.
“Me rastin e Ditës së Vllehëve, në emër të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, shpreh urimet më të sinqerta për të gjithë pjesëtarët e komunitetit vllah. Kjo ditë paraqet një mundësi të veçantë për të afirmuar vlerat e bashkëjetesës, respektit të ndërsjellë dhe ruajtjes së identitetit kulturor e gjuhësor të të gjitha komuniteteve. Komuniteti vllah ka qenë dhe mbetet pjesë e rëndësishme e mozaikut kulturor të vendit tonë”, theksoi Gashi.
Ai shtoi se Kuvendi mbetet i përkushtuar në avancimin e të drejtave të të gjitha bashkësive etnike.
“Kuvendi mbetet i përkushtuar në avancimin e të drejtave të të gjitha bashkësive etnike, në frymën e barazisë, tolerancës dhe respektimit të diversitetit. Urime Dita e Vllehëve!”, citohet në urimin e kryeparlamentarit.