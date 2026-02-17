18 vjet shtet - programi i manifestimeve shtetërore
Qytetarët e Kosovës sot shënojnë 18-vjetorin e themelimit të shtetit.
Kosova u shpall shtet i pavarur e sovran më 17 shkurt 2008.
E në kuadër të 18-vjetorin të pavarësisë janë organizuar një sërë aktivitetesh.
Programi i manifestimeve shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës
Agjenda:
7:00 - Ngritja e Flamurit të Republikës së Kosovës (Oborri i Qeverise)
7:20 - Mbledhja solemne e Qeverisë së Republikës së Kosovës (Ndërtesa e Qeverisë)
7:30 - Nderime te Monumenti i të Pagjeturve (Sheshi "Ibrahim Rugova")
7:35 - Homazhe te Pllaka Përkujtimore e Fëmijëve të Vrarë (Oborri i Presidencës)
8:00 - Homazhe te varri i ish-Presidentit Dr. Ibrahim Rugova (Varrezat në Velani)
8:10 - Homazhe te varri i veprimtarit Adem Demaçi (Varrezat në Velani)
9:00 - Homazhe në Kompleksin Memorial "Adem Jashari" në Prekaz (Prekaz)
10:30 - Seancë solemne e Kuvendit të Republikës së Kosovës (Kuvendi i Kosovës)
11:25 - Nderime te Monumenti Heroinat (Rr. Luan Haradinaj)
11:30 - Parakalimi i Trupave të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës (Rr. Luan Haradinaj)
17:30 - Pritje shtetërore nga Presidentja, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri i Republikës së Kosovës
20:00 - Koncert solemn i Filharmonisë së Kosovës (Salla e Kuqe - Pallati i Rinisë)