12 persona ndalohen në Junik për organizim të skemave piramidale dhe bixhoz të paligjshëm
Prokurori i Shtetit ka ndaluar 12 persona nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm”.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, i cili bëri të ditur se të dyshuarit janë nga komuna e Junikut.
“Prokurori i shtetit ka ndaluar 12 persona nën dyshimin se kanë kryer veprën penale ‘Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm’. Gjithashtu, janë sekuestruar para kesh dhe prova tjera materiale të cilat do të shërbejnë në këtë proces penal”, tha Nikçi.
Sipas Prokurorisë, veprimet hetimore janë duke vazhduar, ndërsa ndaj të ndaluarve pritet të ndërmerren procedurat e mëtejme ligjore.
Ndërkaq edhe Policia e Kosovës përmes njoftimit për media bëri të ditur se rasti ka ndodhur rreth orës 01:40, ku policia ka siguruar informacion se nё njё lokal në Junik, disa persona janё duke zhvilluar veprimtari tё kundërligjshme tё lojërave tё fatit.
"Policia menjëherë i është përgjigjur rastit, ku nё vendin e ngjarjes, gjatё kontrollit janё gjetur dhe janë sekuestruar: tё holla nё shumёn prej 1040 euro, letra bixhozi dhe dёshmi tjera. 12 personat e dyshuar janё arrestuar dhe pas inetrvistimit me urdhёr tё prokurorittё Shtetit janё dёrguar nё mbajtje pёr 48 orё", ka njoftuar policia. /Telegrafi/