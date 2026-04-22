Zyrtarizohet marrëveshje bashkëpunimi për zhvillimin e Akademisë së Turizmit në Kosovë
Gjatë Panairit Ndërkombëtar të Turizmit në Kosova është zyrtarizuar një marrëveshje bashkëpunimi mes Unionit të Turizmit të Kosovës dhe institucionit britanik Stirling Centre for Strategic Learning and Innovation.
Sipas njoftimit të Unioni i Turizmit të Kosovës, ky partneritet është pjesë e një konsorciumi ndërkombëtar dhe synon transformimin e arsimit në fushën e turizmit dhe mikpritjes, duke e orientuar atë drejt praktikës dhe standardeve bashkëkohore.
“Ky partneritet synon të transformojë arsimin në turizëm dhe mikpritje duke krijuar një sistem modern, inovativ dhe të orientuar drejt praktikës në përputhje me kërkesat e shekullit 21”, thuhet në njoftim.
Në fokus të marrëveshjes është krijimi i Akademisë së Turizmit, e cila pritet të sjellë qasje të re në përgatitjen profesionale në këtë sektor.
“Fuqizimi i të rinjve me aftësi praktike dhe të kërkuara në treg, mbështetja e bizneseve vendore me staf të kualifikuar, rritja e cilësisë së shërbimeve dhe promovimi i turizmit shëndetësor janë ndër objektivat kryesore”, theksohet më tej.
Sipas Unionit të Turizmit të Kosovës, iniciativa synon gjithashtu të kontribuojë në zhvillimin ekonomik dhe në rritjen e konkurrueshmërisë së vendit si destinacion turistik.
“Ky është më shumë se një partneritet — është një investim në njerëz, në dije dhe në të ardhmen e turizmit në vend”, përfundon njoftimi. /Telegrafi/