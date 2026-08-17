Zyrtari izraelit thotë se Netanyahu i bëri të ditur Kushnerit se nuk do të tërhiqet deri në çarmatimin e plotë të Hamasit
Kryeministri Benjamin Netanyahu i tha të dërguarit të SHBA-së, Jared Kushner se Izraeli nuk do të tërheqë asnjë nga forcat e tij në Gaza dhe nuk do të lejojë që rindërtimi të fillojë deri në çarmatimin e plotë të Hamasit, sipas një zyrtari të lartë izraelit.
Të dy ranë dakord gjithashtu që një gjeneral amerikan do të mbikëqyrë çmontimin e armëve të Hamasit, tha zyrtari, i cili do të ishte hapi i parë në çmilitarizimin e enklavës së shkatërruar.
Hamasi ka refuzuar të çarmatoset nëse kjo nuk pasohet me fundin e sulmeve pothuajse të përditshme izraelite ndaj Gazës dhe fillimin e një tërheqjeje të forcave izraelite që aktualisht zënë më shumë se gjysmën e territorit, transmeton Telegrafi.
Drejtori i Bordit të Paqes, Nickolay Mladenov, dhe ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Tony Blair, gjithashtu morën pjesë në takim.
Sipas një njoftimi zyrtar nga zyra e Netanyahut, grupi ra dakord të krijojë grupe pune për çarmatimin dhe për çështjet e kanalizimeve, ujit të pastër dhe shëndetit publik.
Sipas një burimi të veçantë izraelit, Netanyahu tha se përparimi në planin e fundit prej 15 pikash të armëpushimit të administratës Trump për Gazën — të cilin Izraeli e hodhi poshtë — do të ishte “problematik” për shkak të zgjedhjeve të ardhshme izraelite.
Burimi i tha gjithashtu CNN-së se Netanyahu këmbënguli që Izraeli nuk do të ndryshonte politikat e tij mbi vrasjet e vazhdueshme të synuara të komandantëve të Hamasit. /Telegrafi/