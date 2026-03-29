Zyrtarët pakistanezë do të takohen me ata nga Arabia Saudite, Egjipti dhe Turqia me shpresën e uljes së tensioneve rajonale
Rebelët Houthi të mbështetur nga Irani në Jemen hynë në luftën njëmujore në Iran të shtunën, duke shtuar një front tjetër në një situatë tashmë shumë të paqëndrueshme dhe në zhvillim të shpejtë.
Grupi njoftoi të shtunën se kishte qëlluar breshërinë e parë të raketave balistike që synonin "vendndodhjet e ndjeshme ushtarake izraelite" në mbështetje të rezistencës së boshteve iraniane dhe rajonale në Liban, Irak dhe Palestinë.
Kjo vjen ndërsa rreth 2,500 marinsat amerikanë mbërrijnë në rajon, duke ngritur shqetësime se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump mund të jetë duke marrë në konsideratë vendosjen tokësore, dhe gjithashtu vjen ndërsa qeveria e Pakistanit përgatitet të takohet me fuqitë rajonale të dielën për të diskutuar se si t'i japë fund luftës.
Megjithatë, SHBA-të dhe Izraeli vazhdojnë të godasin Iranin, sulmet hakmarrëse të të cilit kanë synuar Izraelin dhe shtetet fqinje arabe të Gjirit.
Më shumë se 3,000 njerëz janë vrarë në të gjitha frontet e luftës deri më tani, në Iran, Liban, Izrael, Irak dhe vendet e Gjirit.
Lufta, e cila tani ka hyrë në muajin e dytë, ka kërcënuar furnizimet globale të naftës dhe gazit, ka shkaktuar mungesë të plehrave dhe ka ndërprerë udhëtimet ajrore në rajon.
Irani po e mban nën kontroll Ngushticën e Hormuzit, e cila është thelbësore, duke tronditur tregjet dhe çmimet në nivel ndërkombëtar.
Hyrja e Houthit në luftë tani mund të dëmtojë më tej transportin global detar nëse grupi synon përsëri anijet detare në Ngushticën Bab al-Mandeb pranë Detit të Kuq, përmes së cilës zakonisht kalon 12 përqind e tregtisë botërore.
Megjithatë, mund të ketë lehtësim të kufizuar në horizont pasi Irani ra dakord të premten pas një kërkese të OKB-së, për të lejuar kalimin e ndihmës humanitare dhe dërgesave bujqësore përmes Ngushticës së Hormuzit, e cila është mbyllur në mënyrë efektive që nga fillimi i luftës më 28 shkurt.
Ndërkohë, Trump i ka dhënë Teheranit deri më 6 prill për të rihapur rrugën ujore pa kushte ose do të përballet me një intensitet të përshkallëzuar, duke thënë se Irani do të goditet "më rëndë se kurrë më parë".
Afati i fundit synon gjithashtu të lejojë përpjekjet diplomatike për të vazhduar kërkimin e një mënyre për të ndaluar luftimet.
Në Iran, dëshmitarët okularë raportuan sulme të rënda vonë të shtunën dhe gjatë natës së dielës, pasi ushtria izraelite tha se kishte në shënjestër objektet e prodhimit të armëve detare të vendit dhe se do të përfundonte sulmet ndaj fabrikave thelbësore të prodhimit të armëve brenda "disa ditësh".
Irani u përgjigj duke qëlluar valën e vet të raketave dhe dronëve drejt Izraelit, të cilat IDF thotë se i ka kapur. Shtetet e Gjirit gjithashtu raportuan kapje herët në mëngjes të flotave të dronëve dhe raketave të lëshuara nga Teherani.
Izraeli po vazhdon gjithashtu operacionet e tij tokësore në Liban, ku trupat e IDF po vazhdojnë të luftojnë elementët e Hezbollahut të mbështetur nga Irani, në një përpjekje për të, siç e përshkroi kryeministri Benjamin Netanyahu, "zgjeruar zonën tampon për të mbrojtur komunitetet veriore izraelite".
Një ushtar izraelit u vra në luftime në Liban, ndërsa tre të tjerë u plagosën, duke e çuar numrin total të viktimave ushtarake në pesë që kur Izraeli rifilloi luftën e tij me Hezbollahun më 2 mars.
Ndërkohë, Pakistani tha se Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti do të dërgojnë diplomatë të lartë në Islamabad për bisedime që synojnë përfundimin e luftës, duke mbërritur të dielën për një vizitë dy-ditore.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif tha se ai dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian zhvilluan "diskutime të gjera" mbi armiqësitë rajonale.
Por Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi i tha homologut të tij turk në telefon se Teherani ishte skeptik në lidhje me përpjekjet e fundit diplomatike.
Media shtetërore iraniane tha se Araghchi akuzoi SHBA-në për bërjen e "kërkesave të paarsyeshme" dhe shfaqjen e "veprimeve kontradiktore".
I dërguari i Trump, Steve Witkoff, tha se Uashingtoni i dorëzoi Iranit një "listë veprimesh" prej 15 pikash për një armëpushim të mundshëm, me një propozim për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të kufizuar programin bërthamor të Iranit, i cili është çështja në zemër të tensioneve me SHBA-në dhe Izraelin.
Teherani e hodhi poshtë listën dhe paraqiti një propozim me pesë pika që përfshinte dëmshpërblime dhe njohjen e sovranitetit të tij mbi rrugën ujore.
Islamabadi, i cili është shfaqur si një ndërmjetës i mundshëm për shkak të marrëdhënieve të tij të mira si me Shtetet e Bashkuara ashtu edhe me Iranin, thotë se janë të përqendruar në tejkalimin e boshllëqeve midis dy palëve dhe në përfundimin e armiqësive dhe trazirave në rajon sa më shpejt të jetë e mundur.
Numri i të vdekurve pas një muaji luftimesh ka tejkaluar 1,900 në Iran, 1,100 në Liban, 22 në shtetet e Gjirit, 20 në Izrael dhe 13 anëtarë të shërbimit amerikan. /Telegrafi/