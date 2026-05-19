Zyrtare: Sylvinho largohet nga Kombëtarja e Shqipërisë
Aventura e trajnerit brazilian Sylvinho te Kombëtarja e Shqipërisë ka përfunduar pas tre viteve e gjysmë në stolin kuqezi.
Trajneri brazilian ka marrë drejtimin e Kuqezinjve në fillim të vitit 2023, dhe ka drejtuar Shqipërinë në 34 ndeshje deri më tani.
Arritja më e madhe e Sylvinhos te Kombëtarja shqiptare është dërgimi i në Kampionatin Evropian të vitit 2024.
Pas tre viteve e gjysmë qëndrim në Tiranë, Sylvinho largohet në fund të kontratës dhe vendin e tij do ta zë trajneri italian Rolando Maran.
"Mbyllëm një cikël me Sylvinhon dhe stafin e tij, e falënderojmë për kontributin e tij në Kombëtare. Bashkë kemi kaluar një periudhë shumë të rëndësishme, me emocione, kemi qeshur dhe kemi qarë. Në futboll konsiderohet normale mbyllja e një cikli, ndahemi me konsensus", tha Duka. /Telegrafi/