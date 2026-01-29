Zyrtarë sauditë dhe izraelitë në Uashington për sulme të mundshme ndaj Iranit
Gjatë kësaj jave, administrata e presidentit amerikan, Donald Trump ka organizuar takime në Uashington, në të cilat marrin pjesë zyrtarë të lartë nga Izraeli dhe Arabia Saudite, për të biseduar rreth Iranit, ndërsa lideri amerikan po shqyrton mundësinë e një veprimi ushtarak, raporton Axios.
Trump ka urdhëruar forcimin e pranisë ushtarake amerikane në Gjirin Persik për t’u përgatitur për një veprim të mundshëm ushtarak. Izraeli, Arabia Saudite dhe vende të tjera të rajonit kanë qenë prej ditësh në gjendje gatishmërie të lartë, duke pritur një goditje të mundshme amerikane.
Izraelitët kanë ardhur në Uashington për të ndarë informacione të inteligjencës mbi objektiva të mundshëm brenda Iranit. Sauditët, nga ana tjetër, janë jashtëzakonisht të shqetësuar për një përshkallëzim të mundshëm të luftës rajonale dhe po përpiqen të ndërmjetësojnë një zgjidhje diplomatike.
Zyrtarë nga Shtëpia e Bardhë thonë se Trump ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Edhe pse të mërkurën ai kërcënoi sërish Iranin me goditje që do të jenë “shumë më të rënda” se herën e kaluar, ndihmësit e tij pohojnë se ai mbetet i hapur ndaj diplomacisë.
Shefi i inteligjencës ushtarake izraelite, gjenerali Shlomi Binder, ka zhvilluar takime me zyrtarë të lartë të Pentagonit, CIA-s dhe Shtëpisë së Bardhë, thanë dy zyrtarë amerikanë. Një burim i njohur me çështjen tha se Binder kishte ardhur për të informuar administratën Trump mbi të dhëna specifike që ata kishin kërkuar.
Pritet që ministri saudit i Mbrojtjes, princi Khalid bin Salman, të zhvillojë takime të përqendruara te Irani në kompleksin e Pentagonit, në Departamentin e Shtetit dhe në Shtëpinë e Bardhë, përfshirë bisedime me sekretarin e shtetit dhe të dërguarin special. Princi Khalid, vëllai më i vogël dhe bashkëpunëtori më i afërt i princit të kurorës saudite, do të jetë në Uashington të enjten dhe të premten.
Sauditët, në ditët e fundit, kanë përcjellë mesazhe mes SHBA-së dhe Iranit në përpjekje për të ulur tensionet. Princi i kurorës saudite Mohammed bin Salman i ka thënë presidentit iranian Masoud Pezeshkian se Arabia Saudite nuk do të lejojë që SHBA-ja të përdorë hapësirën e saj ajrore për një sulm.
Aktualisht nuk ka negociata serioze mes SHBA-së dhe Iranit. Zyrtarët amerikanë thonë se Teherani duket se nuk është i interesuar për një marrëveshje sipas kushteve maksimale që vendos SHBA-ja.
“‘Goditja e kufizuar’ është një iluzion. Çdo veprim ushtarak i SHBA-së, nga cilido drejtim dhe në çfarëdo niveli, do të konsiderohet akt lufte dhe përgjigjja do të jetë e menjëhershme, gjithëpërfshirëse dhe e paprecedentë, duke synuar zemrën e Tel Avivit dhe të gjithë ata që mbështesin agresorin”, shkroi Ali Shamkhani, këshilltar i lartë i udhëheqësit suprem iranian, në platformën X. Irani gjithashtu ka kërcënuar se do të godasë bazat amerikane në rajon.
Forcimi ushtarak amerikan në Gjirin Persik do të përfundojë në ditët në vijim, thonë zyrtarët amerikanë. Aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln ka mbërritur në rajon. /Telegrafi/