Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave trajtoi 58 raste brenda një jave, tre për dhunim
Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave ka trajtuar 58 raste për periudhën 13.02.2026-20.02.2026.
Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se gjatë periudhës njëjavore të punës në zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave, mbrojtësit e viktimave në nivel të Kosovës kanë trajtuar gjithsej 58 raste të reja.
Siç thuhet në njoftim janë trajtuar 50 raste të dhunës në familje, 3 raste të dhunimit si dhe 11 kërkesa për urdhër mbrojtje të parashtruara në gjykatë.
“50 raste – dhunë në familje, 3 raste – dhunim, 1 rast – sulm seksual, 1 rast – ngacmim seksual, 1 rast – vrasje në tentativë, 1 rast – bashkëjetesë nën moshën 16 vjeç, 1 rast – shkelje e UM-së, 11 Kërkesa për Urdhër Mbrojtje (KUM) të parashtruara në gjykatë, 10 Kërkesa për Urdhër Mbrojtje Emergjente (KUME), 2 Kërkesa për Urdhër Mbrojtje Emergjente të përkohshëm, 1 kërkesë për ndryshim të UM-së, 2 kërkesa për ndërprerje të UM-së, 21 aktvendime të aprovuara, 85 seanca gjyqësore, 16 seanca në prokurori, 71 këshilla juridike, 10 aktgjykime dënuese, 2 aktgjykime liruese, 1 aktgjykim refuzues, 3 përfaqësime të rastit në polici, 8 referime të rastit në QPS, 1 kërkesë për kompensim nga fondi i viktimave, 1 deklaratë mbi dëmin”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/