ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave (ZMNV) ka bërë të ditur se gjatë periudhës 3–10 korrik 2026, mbrojtësit e viktimave në nivel të Kosovës kanë trajtuar gjithsej 52 raste të reja.

Sipas të dhënave të publikuara, numrin më të madh të rasteve e përbën dhuna në familje, me 44 raste të evidentuara.

Gjatë kësaj periudhe janë trajtuar edhe një rast dhunimi, një rast sulmi seksual, një rast i shkeljes së urdhrit të mbrojtjes, një rast vrasjeje, një rast kanosjeje, dy raste të krimeve të luftës dhe një rast për shkelje të detyrimeve familjare.44 raste – dhunë në familje

"1 rast – dhunim, 1 rast – sulm seksual, 1 rast – shkelje e UM-së, 1 rast – vrasje, 1 rast – kanosje, 2 raste – krime lufte, 1 rast – shkelje e detyrimeve familjare, 7 Kërkesa për Urdhër Mbrojtje (KUM) të parashtruara në gjykatë, 11 Kërkesa për Urdhër Mbrojtje Emergjente (KUME), 2 Kërkesa për vazhdim të UM-së, 2 Kërkesa për ndërprerje të UM-së, 9 aktvendime të aprovuara, 2 aktvendime të refuzuara, 2 kërkesa për kompensim nga fondi i viktimave, 4 deklarata të pëlqimit të viktimës për ndihmë, 4 ankesa, 67 seanca gjyqësore, 8 seanca në prokurori, 51 këshilla juridike, 10 aktgjykime dënuese, 1 aktgjykim lirues, 2 referime të rastit në QPS, 1 përfaqësim i rastit në QPS", thuhet në njoftim. /Telegrafi/

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