Shmanget shtrenjtimi i rrymës, ZRRE ndryshon të hyrat maksimale të operatorëve
Zyra e Rregullatorit të Energjisë i ka miratuar pjesërisht kërkesat për të hyrat e operatorëve të kësaj fushe, duke shmangur shtrejntimin e energjisë elektrike.
Kësisoj, të hyrat e lejuara maksimale të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (KOSTT) nga sot do të jenë 76 milionë euro. Të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) 185 milionë euro dhe për Furnizuesin me Shërbim Universal (KESCO) 442 milionë euro.
Këto ndryshime të të hyrave maksimale u morën në mbledhjen e ZRRE-së, me arsyetimin që të mos rrezikohet siguria e furnizimit apo mos prodhimit nga gjeneratorët vendor.
Muharrem Gashi nga departamenti i tarifave dhe çmimeve, u arsyetua se me rritjen e importit duhet ndryshuar të hyrat maksimale.
Kërkesa nga KOSTT ka qenë rreth 99 milionë euro, 23 përqind më e lartë sesa vlera e vendosur nga ZRRE-ja.
“Gjatë 2025 për shkak rritjes së kërkesës për prodhim vendor, i cili ka qenë më i ulët, është rritur nevoja për import. Procesi i konsultimit ka kaluar në të gjitha fazat e parapara të rregullatorit, duke filluar nga pranimi i aplikacioneve, publikimi i raporteve muajin prill 2026. Gjatë këtij procesi kemi pranuar komente nga 5 kompani KEK, KOSTT, KEDS, KESCO dhe organizata e shoqërisë civile INDEP... Kërkesa në aplikacionin për të hyrat e lejuara maksimale të operatorit të sistemit të transmetimit KOSTT, ka qenë rreth 99 milionë, ndërsa propozimi përfundimtarë i ZRRE është rreth 76 milionë që nënkupton rreth 23 për qind më e ulët sesa vlera e paraqitur në aplikacionin e KOSTT-it. Përfshinë shpenzimet operative, zhvlerësimin e kthimit e lejuar që lidhen me investimet kapitale, janë trajtuar kostot e humbjeve, ndihmëse dhe faktorët e përshtatjes e korrigjimit”, tha Gashi.
Ndërsa për operatorin e sistemit të shpërndarjes -KEDS, nga departamenti i tarifave dhe çmimeve, Adelina Lokaj përmendi kërkesën prej 235 milionë euro.
Po ashtu nga ZRRE, është marr në konsideratë faktori i përshtatjes së të hyrave i aplikuar për të adresuar devijimet e viteve paraprake.
Lokaj tha se pas komenteve të pranuara nga OSSH-ja, ZRRE ka përditësuar blerjet e humbjeve me të dhënat e realizuara për muajin mars 2026 si dhe ka përditësuar çmimin e supozuar të importit për muajt e mbetur të vitit prill dhjetor 2026 me 2.65 €/MWh.
“Kërkesa në aplikacionin për të hyrat e lejuara maksimale të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS), ka qenë rreth 235 milionë euro, ndërsa propozimi përfundimtar i ZRRE-së është rreth 185 milion euro, që nënkupton rreth 21 përqind më i ulët se vlera e paraqitur në aplikacionin e OSSH-së. Ky vlerësim reflekton një analizë të detajuar të komponentëve kryesore për përcaktimin e të hyrave si: kostot operative, kostot e lidhura me investime kapitale, përfshirë zhvlerësimi dhe kthimi ne investime, kostot për mbulimin e humbjeve në rrjet, si dhe të hyrat e parregulluara tarifore, po ashtu është marr në konsideratë faktori i përshtatjes së të hyrave i aplikuar për të adresuar devijimet e viteve paraprake, duke garantuar një trajtim të drejtë dhe transparent të kostove. Pas komenteve të pranuara nga OSSH, ZRRE ka përditësuar blerjet e humbjeve me të dhënat e realizuara për muajin mars 2026 si dhe ka përditësuar çmimin e supozuar të importit për muajt e mbetur të vitit prill dhjetor 2026 me 2.65 €/MWh. (2.65 euro per megavat-ore)”, tha ajo.
Për KESCO, Muharrem Gashi shtoi se komponent kryesor i kostos mbetet blerja e energjisë elektrike për furnizimin e konsumatorëve.
Për të zbutur ndikimin e faturave të vitit 2026, Gashi tha se KEK dhe KESCO ka shtyrë vlerën e energjisë që vlen për periudhën janar-mars për vitin relevant tarifor 2027.
“Kërkesa në aplikacionin për të hyrat e lejuara maksimale për furnizuesin me shërbim universal, për konsumatorët e rregulluar tariforë ka qenë rreth 528 milionë, ndërsa propozimi përfundimtar i ZRRE rreth 442 milionë qe nënkupton rreth 16.4 për qind më i ulët se vlera e paraqitur. Komponent kryesorë i kostos mbetet blerja e energjisë elektrike për furnizimin e konsumatorëve e cila është ndikuar nga zhvillimet në treg, përfshirë çmimet e larta të importeve. Për të zbutur ndikimin e faturave 2026 KEK dhe KESCO ka shtyrë përmes faktorit të profilizimit vlerën e energjisë që vlejnë për periudhën janar-mars për vitin relevant tarifor 2027”, shtoi ai.
Drejtori i bordit të ZRRE-së, Ymer Fejzullahu theksoi se kjo kosto është shpërndarë në një periudhë dy vjeçare në mënyrë që efekti tek konsumatorët të jetë shumë më i vogël.
“Kostot reale janë të përfshira në këtë raport, mirëpo kjo kosto është e shpërndarë vetëm në mënyrë që të mos kemi rrezikim të sigurisë së furnizimit ose mos prodhimit nga gjeneratorët vendor, është shpërnda në një periudhë dy vjeçare në mënyrë që edhe efekti te konsumatorët të jetë shumë më i vogël”, theksoi ai. /KP/