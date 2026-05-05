Zjarri përfshin një shtëpi në Prishtinë, një person merr trajtim mjekësor
Sonte, një shtëpi është përfshirë nga zjarri në lagjen Kodrën e Trimave në Prishtinë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, i cili bëri të ditur se njësitet policore dhe zjarrfikësit kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.
“Policia dhe zjarrfikësit kanë dalë në vendin e ngjarjes pas raportimit për zjarr në një shtëpi në Kodrën e Trimave. Një person ka pranuar trajtim mjekësor”, ka deklaruar Pllana.
Ai shtoi se aktualisht po zhvillohen hetime për të sqaruar rrethanat dhe detajet e rastit.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende informacione shtesë lidhur me shkakun e zjarrit. /Telegrafi/